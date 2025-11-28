«Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Калининград на новогодние праздники

«Аэрофлот» увеличит частоту полетов в Калининград в пиковый период зимнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Традиционное расширение расписания связано с повышенным спросом на авиаперевозки в праздничные дни. Всего в расписание добавлено 13 дополнительных рейсов.

В частности, по маршруту Санкт-Петербург – Калининград – Санкт-Петербург будет выполнено 9 вылетов 30 и 31 декабря, а также 9, 10 и 11 января. На направлении из Москвы в Калининград запланировано еще 4 рейса. Их выполнят 31 декабря, 1, 2 и 3 января.

Параллельно авиакомпания «Россия» значительно увеличивает частоту полетов из Санкт-Петербурга в ряд крупных городов. Усиление маршрутной сети запланировано на период с 29 декабря по 11 января.

Направление в Архангельск будет обслуживаться до 26 раз в неделю вместо 14, а в Волгоград – 14 раз вместо 7. Частота полетов в Казань и Тюмень возрастет с 9 до 14. На маршрутах в Мурманск будет 28 еженедельных рейсов вместо 21, в Минеральные Воды – 21 вместо 17, в Уфу – 17 вместо 14.