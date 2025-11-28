На Ямале подготовили первых инструкторов-проводников

На Ямале 22 человека успешно прошли государственную аттестацию после окончания образовательной программы по подготовке инструкторов-проводников с опытом работы на Полярном Урале.

Программа включала в себя теоретическую часть и практические занятия в полевых условиях, включая освоение техник переправ и страховки, информирует «Ямал 1».

Участники также освоили навыки разработки маршрутов, организации питания, разрешения конфликтов и оказания первой помощи в экстремальных условиях. По итогам обучения специалистов внесут в госреестр, что позволит им сотрудничать с ведущими туроператорами.

