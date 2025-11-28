Горный парк Рускеала вошел в топ направлений для пещерного туризма

Горный парк «Рускеала» в Карелии вошёл в рейтинг самых привлекательных направлений для пещерного туризма в России. Информационный портал, составивший список, также отметил Воронцовские пещеры в Сочи, Большую Азишскую пещеру на Кавказе и Капову пещеру в Башкортостане.

Главной достопримечательностью «Рускеалы» является уникальный подземный маршрут, проложенный по мраморным штольням. Туристы могут исследовать таинственные лабиринты, посетить впечатляющий Большой колонный зал и увидеть знаменитое Подземное озеро, что делает комплекс одним из самых захватывающих объектов для спелео-туризма в стране.

