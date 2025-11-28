Санатории в Крыму расширяют услуги до уровня гостиничных комплексов

Классические крымские санатории расширяют спектр услуг до уровня гостиничных комплексов, сообщил ТАСС министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Министр рассказал, что растущий тренд нынешнего времени - круглогодичность. Все больше средств размещения развивают комплексную туристскую инфраструктуру и сервисы, позволяющие максимально занять гостя во время отдыха на протяжении всего года, в частности, зимой.

"Мы наблюдаем, что классические санатории адаптируются к современным требованиям аудитории, дополняя перечень услуг теми, что ранее считались прерогативой гостиничных комплексов. Все чаще появляются крытые и открытые бассейны, спа-центры, сауны, фитнес-залы, анимационные программы и многое другое. В то же время гостиницы проводят модернизацию и расширяют направления оздоровления, внедряя новые оздоровительные услуги и программы, которые также показаны прежде всего в более прохладное время года", - сказал он.

Ганзий добавил, что этот тренд экономически обоснован, так как позволяет сохранять коллективы и не допускать кадрового дефицита, а также системно заниматься продвижением своих услуг, "звуча" на рынке круглый год.