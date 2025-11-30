Маршрут выходного дня: Кинешма

Продолжаем изучать интересные места Ивановской области и отправляемся в Кинешму – насладиться неспешным течением жизни на берегу Волги. Здесь сохранилось обаяние уездного городка конца XIX века и проходит благоустройство современных общественных пространств. Впечатляет архитектурная доминанта города – колокольня ансамбля Успенского и Троицкого соборов и длинная набережная – Волжский бульвар с шикарным видом на Волгу и закаты. Здесь есть музеи и живописные парки – провести время в городе приятно и интересно. Рассказываем про главные достопримечательности Кинешмы.

Кинешма

Первые упоминания Кинешмы относятся к 1429 и 1504 году, но точная дата основания Кинешмы неизвестна. В начале XVI века на крутом правом берегу Волги у впадения в неё реки Кинешемки был возведён деревянный Кинешемский кремль. В 1609 году кремль был сожжён отрядами польско-литовских интеревентов. В 1616 году Кинешма стала центром Кинешемского уезда. Город вёл активную торговлю с другими городами Поволжья, Москвой и пр. Здесь получило распространение производство льняных тканей, а во второй половине XVIII века был создан ряд крупных полотняных мануфактур. В 1778 году Кинешма получила статус уездного города. В первой четверти XIX века здесь начало развиваться хлопчатобумажное производство, основываются новые фабрики. Во второй половине XIX века в Кинешме были построены химические заводы, чугунолитейный завод, электротехнический завод, деревообрабатывающие и другие предприятия. На заводе «Автоагрегат» с 1996 по 2003 год выпускалась мотоколяска «Кинешма».

Как добраться:

От МКАД до Кинешмы 380 км пути по трассе М-7. Часть пути до Владимира можно проехать по платной М-12. По дороге можно посетить Ногинск, Владимир, Кидекшу, Суздаль, Иваново, Шую, Дунилово и Вичугу. Обратно можно поехать, сделав круг через Юрьевец, Палех, Лух. Оказавшись в Кинешме, обязательно выделите день на поездку в Щелыково - государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского. Путь займёт всего 30 км от центра города.

Ансамбль Успенского и Троицкого соборов

Архитектурная доминанта Кинешмы – это Успенский собор, Троицкий собор и стоящая между ними высокая колокольня. Успенский собор был возведён в 1745 году и позже несколько раз перестраивался. В 1798 году рядом с Успенским собором была построена колокольня. Троицкий собор был возведён в 1838 году. В данный момент колокольня реставрируется, работы планируется завершить в 2026-2027 году.

Площадь Революции

Успенский и Троицкий соборы находятся рядом с центральной площадью города – площадью Революции. Именно на этой площади с XVIII века в Кинешме проводились ярмарки — Тихоновская и Крестовоздвиженская. Старинную Кинешемскую ярмарку можно увидеть на картине Б.М. Кустодиева «Купчихи в Кинешме». В наше время на площади Революции расположены Белые и Красные торговые ряды, Крестовоздвиженская часовня XVIII века, сооружённая на месте братской могилы кинешемцев, погибших в битве с польско-литовскими интервентами в 1609 году, и памятник Фёдору Боборыкину, командовавшему здесь ополчением в Смутное время.

Молодёжный сквер

В 2020 году на площади Революции возле Красных торговых рядов появился Молодёжный сквер. Его украшают оригинальные скамейки, клумбы, подсветка, сухой фонтан и металлическая конструкция павильона-сада, воссоздающая исторический образ такелажных лабазов, когда-то стоявших здесь.

Прогулки по Волге

Спуститесь от Молодёжного сквера к реке Волге. В сезон вы увидите здесь пришвартованные круизные теплоходы и небольшие кораблики, на которых можно совершить увлекательные прогулки по Волге и Кинешемке, любуясь пейзажами, просторами и видами Кинешмы с воды.

Стрелка рек Волги и Кинешемки

Справа от причалов вы увидите новую пешеходную набережную, которая приведёт вас к стрелке рек Волги и Кинешемки. Эта благоустроенная территория стала настоящим местом притяжения жителей и гостей города. С набережной открывается живописный вид на место слияния двух рек.

Волжский бульвар

Самое притягательное место Кинешмы – это, конечно же, Волжский бульвар, протянувшийся вдоль берега Волги почти на километр. На Волжском бульваре вы увидите здания XIX – начала XX века. Настоящее украшение набережной - беседки-ротонды, которые служат смотровыми площадками. Набережная двухуровневая, с верхнего уровня к Волге спускаются каскадные лестницы.

Памятник В. И. Ленину

Примерно посередине Волжского бульвара находится памятник В. И. Ленину. Когда-то на этом месте был овраг, разделяющий бульвар на две части, но он был засыпан. Рядом с памятником Ленину вы увидите стенд с картой центра города.

Кинешемский драматический театр имени А. Н. Островского

У Волжского бульвара находится и драматический театр имени А. Н. Островского, основанный в 1897 году – один из старейших театров России.

Улица имени Ленина

Обязательно прогуляйтесь по улице имени Ленина - главной улице исторического центра Кинешмы. Здесь находились усадьбы купцов и мещан, здания банков и пр.

Музей валенок и Художественно-исторический музей

На улице Ленина находится весьма необычный музей – Кинешемский Музей валенок, состоящий из более чем 600 экспонатов. На пересечении улицы Ленина и площади Революции находится Кинешемский художественно-исторический музей.

Музей военной техники

Нагулявшись по историческому центру Кинешмы и набережным, полюбовавшись старинными зданиями и храмами, отправляйтесь на улицу имени М. Горького, чтобы посмотреть Музей военной техники под открытым небом. В экспозиции представлена военная техника времен Великой Отечественной войны и 70-х годов прошлого века. Наиболее впечатляющие экспонаты – танк Т-55 и бомбардировщик МиГ-21.

Кинешемский парк культуры и отдыха им. 35-летия Победы

Музей военной техники находится перед входом в Кинешемский парк культуры и отдыха им. 35-летия Победы. История этого парка берёт начало из глубины веков. В летописях о подвиге кинешемского ополчения под предводительством воеводы Фёдора Боборыкина говорится, что одно из сражений с польско-литовскими интервентами состоялось здесь, на территории парка (соснового бора). В 1980 году, когда праздновалось 35-летие Победы в Великой Отечественной войне, сосновый бор официально стал именоваться «Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы». В 1971 году здесь был смонтирован первый аттракцион, прибывший из Ейска. Сейчас парк славится не только аттракционами, но и множеством интересных городских мероприятий. А как красиво тут весной поют соловьи!

