РЖД заморозили цены на билеты в «Сапсаны», которых практически нет

РЖД установили фиксированные цены на «Сапсаны» 31 декабря. Поездка в Санкт-Петербург в базовом классе в последний день года будет стоить 1832 руб., в экономе – 2025 руб. Заморозили и прайс на 1 января – 1839 и 2026 руб. соответственно. Как пообещал перевозчик, тариф не будет меняться в зависимости от спроса, как это происходит в другое время.

Редакция TourDom.ru решила выяснить, много ли туристов сможет воспользоваться спецпредложением. Ведь на такие даты повышенный спрос и пассажиры стараются купить места заранее на старте продаж за 90 дней.

Согласно данным в системе бронирования, места в этих классах в «Сапсаны», отправляющиеся с Ленинградского вокзала в Северную столицу в утренние часы и днем 31 декабря, уже раскупили. Билеты по фиксированной цене доступны только в двух из 14 составов, что приедут в город на Неве практически под бой курантов. В поезде с отправлением в 19:30 и прибытием в 23:40 241 место в экономклассе. В скоростной «птичке», которая тронется на 10 минут позже и окажется в Петербурге в 23:50, мест чуть больше – 298.

Что интересно, в сообщении о скидках РЖД ничего не сказали об акциях на «Сапсаны» в обратном направлении, но фиксированный прайс есть и там. Правда, ситуация не лучше. Бюджетные места найдутся в составах с отправлением в 19:00 и 19:10, которые прибывают в Москву после 23 часов. Тут суммарно более 500 билетов в экономе и несколько десятков в базовом. Есть и спецпредложение – места остались в самом последнем «Сапсане», который отметит Новый год в пути.

Билетов с отправлением 1 января из обеих столиц больше. Так, в «Сапсане», который отправляется с Ленинградского вокзала в 05:45 и прибывает в 09:32, есть 159 мест в экономклассе. В поезде, который стартует в Петербург в 06:50, обнаружилось 63 билета по фиксу.

На дневные часы места раскуплены. Вечером больше всего билетов – 231– обнаружилось в составе, который уезжает из Москвы в 19:40 и прибывает в Петербург в 23:50.

В Северной столице много мест на поезд, который уходит в 06:40 и оказывается в Москве в 10:51 Их насчитывается 266.

