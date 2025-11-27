Отдых в Ленобласти: сколько стоит аренда квартиры

Ленинградская область вошла в топ-3 по бронированиям посуточных квартир, домов и номеров в отелях. Доля региона составила 9% от общероссийского объема заказов.

«В Ленинградской области в ноябре 2025 года число бронирований квартир увеличилось на 14%, а загородных домов – на 58%», – пишут СМИ со ссылкой на исследование платформы «Авито Путешествия».

Средняя стоимость аренды квартиры составила 3700 рублей в сутки, загородного дома – 11 200 рублей, а номера в отеле – 3100 рублей. Спрос на загородные дома для отдыха в ноябре 2025 года резко вырос. Речь идет о росте на 77%. Эксперты связывают это со стремлением горожан к уединенному отдыху на природе в межсезонье, особенно у водоемов, с баней и панорамными окнами, уточняет Online47.

