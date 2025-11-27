Туроператоры призывают срочно «довести до ума» туристическое законодательство

До Нового года остается всего месяц, а ключевые законодательные вопросы, без решения которых туроператорам сложно планировать свою работу на 2026-й, до сих пор висят в воздухе.

© tourdom.ru

Тему затронула в своем вчерашнем выступлении на III Международном конгрессе туроператоров руководитель «Пегаса» Анна Подгорная.

«Я без презентации, что думаю, то и говорю», – начала Анна Альбертовна.

Она обратила внимание на огромные затраты, которые несут туроператоры из-за частых закрытий воздушного пространства:

«Что означает план “Ковер” в каком-либо из аэропортов? Это веерная задержка рейсов в дальнейшем, и все, что из этого вытекает, – продление отдыха туристам за счет туроператоров, траты на трансферы, размещение в гостиницах и т. д.»

На компенсации необходимо резервировать деньги:

«Мы не просим их у государства, дайте возможность воспользоваться нашими же средствами, которые мертвым грузом лежат в фондах персональной ответственности (ФПО)».

У крупных туроператоров речь может идти об очень существенных суммах. Например, у Fun&Sun «заморожено» в ФПО 2 млрд руб., ранее приводил цифры в своем выступлении на конгрессе замгендиректора этой компании Александр Сирченко.

Анна Подгорная напомнила, что вопрос расширенного использования средств фондов персональной ответственности (а не только в случаях банкротств и прекращения деятельности туроператоров, как это прописано сейчас в отраслевом законе) уже многократно поднимался отраслевыми объединениями, но до сих пор не решен.

Руководитель «Пегаса» обратила внимание и на другие «белые пятна» в законодательстве. Например, неясность с тем, будет ли утверждено изменение понятия «турпродукт»:

«От этого зависит наша налогооблагаемая база. Каждый из нас, туроператоров, как “маленький минфин”, и чтобы планировать свою финансовую деятельность, выстраивать стратегию работы, определенность с правилами игры нужна заблаговременно, здесь и сейчас».

Анна Подгорная полагает, что необходим более оперативный отклик законодателей и регулятора на исходящие от представителей турбизнеса инициативы и предложения: «Один только Национальный союз профессионалов туриндустрии (НСПТ) всего за год существования этого отраслевого объединения направил более 100 писем по самым животрепещущим вопросам. Однако ответы от Минэка и Госдумы запаздывают, а зачастую и вовсе отсутствуют, как, например, в случае с темой использования ФПО».

Модератор сессии, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма ТПП РФ Юрий Барзыкин призвал не опускать руки: «Если 100 писем не сработали, надо писать 101-е и 102-е. Возможно, мы недостаточно убедительно разъясняем свои позиции. Чем будем настойчивее, тем больше шансов на положительные решения». Анна Подгорная отреагировала с юмором: «Может, стоит привлечь к составлению писем искусственный интеллект, чтобы быстрее донести боли турбизнеса до законодателей и регулятора?»

Напомним, ранее отраслевые объединения просили Минэк снизить взносы туроператоров в ФПО с 0,75 до 0,5% от общей цены турпродукта за предыдущий год. Это предложение пока также остается без ответа.