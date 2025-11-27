Байкал зимой: как добраться, где отдохнуть, что посмотреть, чем заняться

Бронировать поездки на зимний Байкал, чтобы увидеть знаменитый голубой лед, туристы начинают уже с августа, Ассоциация туроператоров России (АТОР). Пик бронирований приходится на конец года, поэтому в декабре у туристов будет последняя возможность спланировать свое путешествие на зиму. Такая поездка станет удивительным приключением: можно вдоволь побыть на природе, насладиться живописными пейзажами и покататься на коньках. Все, что необходимо знать для организации поездки на Байкал зимой 2025-2026, — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Чем Байкал привлекает туристов зимой

Байкал пользуется популярностью у туристов в любое время года. Это жемчужина русской Сибири, одно из самых крупных и глубоких в мире озер, окруженное скалами, лесистыми горами и утесами. Кроме того, на Байкале есть бухты с песочными пляжами и острова. Чаще всего туристов привлекает остров Ольхон — самый большой и известный.

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» PR-менеджер компании «Авито.Путешествия» Дарья Шулик, главный козырь зимнего отдыха на Байкале — удивительные ландшафты этих мест.

Зимой Байкал замерзает и покрывается толстым слоем льда невероятной красоты: по нему любят гулять туристы. Лед просвечивается и переливается самыми разными оттенками, от белоснежного до пепельного и от нежно-голубого до насыщенного синего.

Зимой на Байкале можно наблюдать уникальное природное явление — пузырьковый лед. Его, к примеру, можно увидеть в бухте Песчаной, которая находится в Прибайкальском национальном парке. Также им славится поселок Большое Голоустное Дарья Шулик PR-менеджер

На Байкале есть еще один охраняемый природный заповедник, гости которого, среди прочего, могут посетить вольер с баргузинскими соболями, любопытными пушистыми зверьками с узкими мордочками.

Помимо уникальной природы, зимой на Байкал туристов привлекают необычные, порой экстремальные развлечения. Там устраивают фестивали и праздники, мастерски вырезают скульптуры изо льда, открывают катки, строят горки. Другие бонусы отдыха на Байкале в зимние месяцы — гостей озера могут прокатить на катерах-амфибиях на воздушной подушке, а также на снегоходах и на собаках хаски. Интересным опытом для некоторых туристов может стать дегустация «Поцелуя Байкала» — горячительного напитка в лунке-стопке.

Как добраться

Самолетом

По словам основателя и генерального директора туристической компании «Курортмакс» Алексея Зазулина, удобнее всего до Байкала добираться со стороны Иркутской области. Аэропорт Иркутска принимает Москвы (от 6 часов в пути), Санкт-Петербурга (от 6 часов), Екатеринбурга (от 4 часов).

Авиабилеты из Москвы туда-обратно на одного без учета багажа в конце января 2026 года стоят от 21 000 рублей, из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга — от 25 000 рублей.

Из Иркутска удобнее всего добираться на юг озера — в Слюдянку, Листвянку, на остров Ольхон и на Малое море.

Поездом

Еще один популярный транспорт для путешествия на Байкал — поезда: их предпочитают любители долгих поездок. Добираться, опять же, стоит до Иркутска.

Из Москвы можно доехать за 3,5 суток. Поезда в Иркутск отправляются с Казанского и Ярославского вокзалов. Билет в конце января 2026 года на одного в одну сторону в плацкартном вагоне стоит от 11 000 рублей, в купе — от 15 000 рублей.

А жителям Санкт-Петербурга до Байкала придется добираться с пересадками. Например, через Москву.

Из Екатеринбурга до Иркутска поезд едет всего два дня. Плацкартный билет стоит от 8000 рублей, место в купе — от 11 000 рублей.

На такси

«Во время зимней поездки на Байкал проще всего доехать из Иркутска до нужного населенного пункта на автомобиле. Общественный транспорт также может быть актуален, но в этом случае стоит заранее уточнить маршрут и изучить предложения местных перевозчиков», — советует Шулик.

К примеру, до некоторых мест ходят поезда: так, до Слюдянки, которая находится на берегу Байкала с западной стороны, можно добраться за два с половиной — три часа, а билет будет стоить от 500 рублей. Когда на Байкале встает лед, по нему прокладывают так называемые зимники. Они начинаются на берегу озера с иркутской стороны и соединяют его с бурятским: по ним проходят междугородние автобусы.

На автобусе или электричке

Еще один популярный вариант для туристов — это поездки на Байкал из Улан-Удэ. Но от Улан-Удэ до Байкала добираться дольше и сложнее: дорога займет от трех часов. В зависимости от того, в какой именно населенный пункт хочет попасть путешественник, можно воспользоваться автобусом, электричкой или частной маршруткой.

Где остановиться

По словам Алексея Зазулина, зимой на Байкале востребован отдых в коттеджных поселках. Кроме того, максимум развлечений и услуг предлагают базы отдыха. Однако некоторые туристы предпочитают турбазы и гостевые дома, а также санатории и отели. На берегу озера можно найти самые разные варианты размещения.

Самые благоустроенные варианты для туристов (включая турбазы и гостевые дома) находятся в поселке Листвянка и на острове Ольхон Дарья Шулик PR-менеджер

Листвянка. Проживание в гостинице на двоих в конце января стоит от 6200 рублей, в гостевом доме — от 3000 рублей, в апартаментах — от 5500 рублей за одну ночь. Ольхон. Ночь в гостевом доме на двоих здесь обойдется от 3500 рублей. Байкальск. Город знаменит горнолыжным курортом «Гора Соболиная», а для организации досуга апрески там есть бассейн, баня и ночной клуб. С высшей точки подъемников открывается вся красота Байкала. Поселиться неподалеку от подъемника будет стоить от 10 000 за сутки на двоих. Чуть бюджетнее размещение в городе: снять жилье в гостевом доме можно от 3500 рублей. Слюдянка. В Слюдянке вариантов разместиться не так много. Поселиться можно, например, в гостевом доме или в квартире. Стоить это будет от 2500 рублей.

Зимние активности на Байкале

В Листвянке, поселке на берегу Байкала в часе езды от Иркутска, можно почувствовать себя настоящим каюром и прокатиться на собачьих упряжках. Как отмечает Дарья Шулик, местные собаки — байкальские хаски — были выведены с учетом региональных особенностей. Они отличаются от более известных сибирских хаски внешним видом и особой выносливостью.

В разное время года туристы катаются тут на коньках, лыжах, велосипедах. Когда на озере встает лед, катание на коньках становится самым популярным развлечением на Байкале. В туристических местах на берегу есть обустроенные пункты проката.

Зимой на Байкале туристы могут заняться традиционном для этого времени года видом активного отдыха и прокатиться на горных лыжах. Среди курортов — «Гора Соболиная» в Байкальске, «БайкалГора» (бывший «Истлэнд») в Листвянке и «Мамай» (гора Мамай) на хребте Хамар-Дабай, последний называют меккой байкальских фрирайдеров Дарья Шулик PR-менеджер

Любители острых ощущений по достоинству оценят возможность прокатиться по замерзшему озеру на снегоходах, квадроциклах или на санях в собачьих упряжках. Желающим инструкторы дадут поуправлять ездовыми собаками. Еще один популярный вид отдыха — экскурсия на «Хивусе», катере на воздушной подушке. А настоящим экстремалам могут быть интересны сплав на льдине по реке Ангара или подледный дайвинг. Главное — помнить, что такие развлечения стоит пробовать только с проверенными и опытными сопровождающими.

На Байкале могут отвести душу любители рыбалки: богатый улов порадует каждого. А посмотреть на озеро с высоты можно, если подняться на камень Черского — смотровую площадку высотой 700 метров Алексей Зазулин гендиректор турфирмы

По словам Зазулина, многие туристы выбирают экскурсию на поезде по Кругобайкальской железной дороге с потрясающим видом на Байкал. Кроме того, отдыхающие могут поучаствовать в ледовых походах, в рамках которых организуются туры с ночевками в палатках. В зависимости от времени и желания можно выбрать туристические маршруты одного дня или многодневные с переходом с восточного берега озера на западный. Экспедиции стартуют из поселка Листвянка.

Например, можно отправиться в поход к пещерам и полюбоваться сокуями — так на Байкале называют наплесковый лед. Сокуи образуются во время осенних штормов: температура воздуха опускается ниже нуля, ветер подхватывает брызги с волн и бросает их на скалы, где те образуют причудливые ледяные фигуры. Чаще всего высота сокуев составляет 3-4 метра, но встречаются и фигуры в 6-10 метров высотой.

Музеи Байкала

Байкальский музей

Адрес: поселок Листвянка, улица Академическая, 1 Время работы: ежедневно с 09:00 до 19:00 Билеты: взрослый — 600 рублей, детский, для пенсионеров — 300 рублей Сайт: bm.isc.irk.ru

Это научно-просветительский музей, где можно понаблюдать за жизнью байкальской фауны через аквариумы, вода в которые поступает прямо из озера. И, конечно, именно здесь посетителям рассказывают самую полную историю Байкала.

Музей «Тальцы»

Адрес: поселок Тальцы, 47-й километр Байкальского тракта Время работы зимой: ежедневной с 10:00 до 17:00 Билеты: взрослый — от 300 рублей, детский, для пенсионеров — 150 рублей Сайт: talci-irkutsk.ru

«Тальцы» — архитектурно-этнографический музей, посвященный быту коренных народностей Прибайкалья. Большая часть экспозиции — под открытым небом. Там показано, как выглядели эвенкийские и тофаларские стойбища, сибирские кладбища, усадьбы крестьян позапрошлого века и улус-летник — так называлось особое расположение юрт в древних поселениях бурят.

В усадьбах музея проходят мастер-классы, на которых взрослые и дети создают глиняные игрушки, открытки из бересты, мастерят обрядовых кукол, например Богатушку: ей в тельце обязательно зашивают целебную травку, монету или горстку зерна, чтобы быть богатым и здоровым

Парк фестиваля Olkhon Ice Fest

Адрес: экспозиция размещается вдоль побережья острова Ольхон в пределах Хужирского порта и скалы Шаманка Даты проведения фестиваля: ежегодно в феврале-марте Сайт: olkhonice.ru

Olkhon Ice Fest — интерактивный парк с ледяными скульптурами на Ольхоне, который работает только зимой. Как правило, выставка открывается в феврале и длится до марта. Фестиваль проводится с 2020 года. Ожидается, что выставку подготовят и в 2026 году.

Тематические скульптуры изо льда здесь выставляют художники из России и других стран, например, в фестивале-2025 участвовали мастера из Белоруссии, Китая и Франции. Среди работ — скульптуры с народными мотивами, классические сюжеты — фигуры животных и птиц, а также абстрактные ледяные инсталляции.

Ольхон

Остров Ольхон — ключевая достопримечательность Байкала, с ним связано множество сказаний и легенд.

Зимой на Ольхон удобнее всего добираться прямо по льду Байкала — сезон таких туров открывается в начале февраля и завершается к концу марта.

Чтобы не спеша осмотреть все красоты пролива Малое море (между островом и берегом; его название — противоположность Большому морю, как называли остальной Байкал), скалы Шаманки, мыса Бурхан, имеет смысл поехать на остров на пару дней.

На Малом море туристы могут любоваться богатством местной природы, бухтами, пляжами, тут обустроено и множество мест для размещения, включая гостевые дома. А еще в проливе есть остров Огой с буддистской святыней, известной как Ступа Просветления. Сам остров Огой буддисты считают одним из мест силы, чистым от негативных мыслей, поскольку на нем не живут люди.

Горячие источники

Зимний отдых всегда хорошо совмещать с оздоровлением организма: горячие источники на Байкале и купание в них очень этому способствуют. Туристы могут погрузиться в горячие водоемы прямо на свежем воздухе в окружении заснеженных деревьев.

Горячие источники на Байкале можно найти:

на курорте «Аршан»; в поселках Жемчуг, Гоуджекит и Дзелинда; в бухте Хакусы; на курорте Горячинск; в Чивыркуйском заливе; на мысе Котельниковский; в долине Шумак высокогорье.

Сюда туристы едут за экзотикой, за лечением и за расслаблением во время зимнего путешествия.

Как добраться: самые близкие горячие источники находятся в 45 километрах от курорта «Аршан» — добраться можно на общественном транспорте от Иркутска за 550 рублей (выход — в поселке Вышка).

Цена билетов: билет в термальный бассейн взрослому посетителю обойдется в 250 рублей.

Как подготовиться к зимней поездке на Байкал

Дарья Шулик советует прежде всего составить маршрут: и на севере Байкала, и на юге есть много интересных точек, которые стоит посетить. При этом в зимней поездке вне зависимости от месяца важно иметь при себе достаточно теплых вещей, термобелье, непромокаемую и ветрозащитную одежду, а также нескользящую обувь с теплыми стельками. Чтобы не замерзнуть, нужно использовать принцип многослойности. Его суть в том, что каждый из слоев одежды выполняет свою функцию, а вместе они поддерживают тепловой комфорт, не допуская перегрева и переохлаждения организма.

В январе средняя температура воздуха на Байкале в ночные часы составляет минус 20-25 градусов, днем чуть выше — минус 15-20 градусов.

По словам Алексея Зазулина, во время прогулок по льду Байкала важно быть острожным: некоторые трещины могут быть не только красивыми, но и опасными. Кроме того, не стоит гулять под острыми сосульками, свисающими с гротов и пещер.

«А чтобы не обветрилось лицо, можно надеть лыжную маску или балаклаву. Кстати, лицо может не только обветриться, но и сгореть. Лед отражает солнечные лучи, поэтому лучше использовать солнцезащитный крем для открытых участков тела», — отметила Дарья Шулик.

Алексей Зазулин советует выбирать солнцезащитный крем со степенью защиты 30-50 SPF и брать с собой солнечные очки. Также убедитесь, что на ваших устройствах достаточно памяти для ярких фотографий — их вы привезете немало.

А еще не забудьте портативный аккумулятор: конечно, в гостинице или на базе отдыха есть возможность подзарядить гаджеты. Но в тот же гостевой дом еще нужно дойти.