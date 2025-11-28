Стало известно, сколько денег получит Пермский край на развитие туризма

Пермский край вошел в число семи субъектов РФ, которые получат дополнительное финансирование на льготное кредитование туристических инвестпроектов. Региону выделили самую крупную сумму – 518,1 млн рублей. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

© РИА Новости

«До конца 2025 года Правительство дополнительно направит почти 1 млрд рублей на субсидирование льготных займов для создания туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», – сообщается в сопроводительном тексте к указу.

Крупные суммы также направлены в Камчатский край (400,8 млн рублей), Кемеровскую область (211 млн) и Ярославскую область (308 млн). Кроме Прикамья в перечень не вошел ни один другой регион Приволжья.

Средства позволят продолжить программу субсидирования кредитов для инвесторов, реализующих проекты в туриндустрии. В приоритете – строительство и модернизация гостиниц, создание горнолыжных курортов, аквапарков и тематических парков развлечений. Добавим, что в общей сложности с начала 2025 года в регионы из федерального бюджета было направлено свыше 26 млрд рублей для развития инфраструктуры внутреннего туризма в стране.

