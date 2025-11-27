Мордовия побила туристические рекорды

Мордовия стала привлекательнее для туристов в 2025 году. С января по сентябрь республику посетили на 30 % больше гостей, чем за аналогичный период прошлого года.

© РИА Новости

«За 9 месяцев 2025 года в коллективных средствах размещения побывало 164 247 человек. Для сравнения: за тот же период 2024 года было 117 694. А если учитывать краткосрочные поездки, то Мордовию в этом году посетили более 190 тысяч человек», – сообщил председатель правительства Мордовии Батыр Эмеев со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии.

Основной поток туристов формируют жители Москвы и Московской области, Пензенской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской областей и Санкт-Петербурга.

Наибольшей популярностью у гостей Саранска пользуются Мордовский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи, краеведческий музей имени И. Д. Воронина, кафедральный собор Федора Ушакова, музей мореного дуба и стадион «Мордовия Арена».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что с конца октября между Саранском и Нижним Новгородом начал курсировать прямой поезд по выходным и праздникам. За месяц им воспользовались порядка 1,5 тысячи пассажиров.