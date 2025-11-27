При овербукинге предложили внедрить автоматическую выплату компенсации

Автоматическая выплата компенсации при овербукинге побудит авиакомпании ответственнее планировать загрузку рейсов и гарантирует быстрое возмещение ущерба пассажирам. С инициативой о внедрении такого нововведения депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к министру транспорта Андрею Никитину.

«Предлагаем ввести законодательную норму об обязательной автоматической компенсации в случае отказа в перевозке по причине сверхбронирования. Размер такой выплаты должен составлять 100% от стоимости билета и выплачиваться пассажиру в кратчайшие сроки», — цитирует ТАСС текст имеющегося в распоряжении письма.

В настоящее время перевозчик тоже обязан возмещать убытки при сверхбронировании, но, чтобы получить положенную компенсацию, пассажирам нередко приходится тратить уйму времени и даже отстаивать свои права в суде. Идти таким сложным путем готовы не все, поэтому авиакомпании, пользуясь ситуацией, зачастую ограничиваются предложением ваучера или пересадкой на другой рейс.

По мнению авторов инициативы, автоматическая выплата компенсации создаст для авиакомпаний «мощный экономический стимул более ответственно планировать загрузку рейсов и не злоупотреблять сверхбронированием», а для пассажиров станет гарантией быстрого возмещения ущерба.