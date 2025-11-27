Куда можно поехать отдыхать летом в России и за границей

За 2025 год россияне Турция, ОАЭ и Китай. Впрочем, вырос и внутренний туризм. По данным Сбераналитики, россияне ездили по стране 123 миллиона раз — на 3 процента больше, чем годом раньше, и чаще всего — летом. «Лента.ру» рассказывает, где недорого отдохнуть летом 2026 года в России и за границей, куда поехать на море и на природу с детьми или отправиться в путешествие на автомобиле.

Куда поехать в России недорого

Курорты Краснодарского края

Отдых на Черном море в 2026 году — один из самых бюджетных вариантов для россиян. Курорты Краснодарского края сочетают пляжи, горы, развлечения для детей, активный отдых и экскурсии.

Планируя поездку, нужно помнить о популярности этих курортов и приготовиться к тому, что в высокий сезон вокруг будет много людей

Вместо крупных курортов вроде Сочи, Анапы, Геленджика и Туапсе можно выбрать небольшие поселки на побережье: Витязево, Лазаревское, Джемете, Дивноморское, Джубга и другие.

Как добраться

На самолете до аэропорта в Сочи. Оттуда можно сесть на электричку «Ласточка», автобус или групповое такси. Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика временно Росавиации.

На поезде до любого города, где есть железнодорожный вокзал. Его нет в Геленджике, ближайшая станция — в Новороссийске.

На автобусе. Сейчас многие туристы, чтобы сэкономить, выбирают автобусные туры к Черному морю. Автобусы ходят из Брянска, Нальчика, Минеральных Вод и других населенных пунктов на юге и юго-западе России. Добраться можно и из Москвы, однако из других крупных городов центра и севера страны (Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Владимира и так далее) прямых автобусов нет.

Какая погода

Лето в Краснодарском крае солнечное и теплое, с редкими грозами. Самый жаркий месяц — июль.

В июне температура воздуха днем поднимается до +24-26 градусов, а воды в Черном море — до +17 градусов. В июле и августе воздух прогревается до +28-30 градусов, а вода — до +25 градусов.

Чем заняться

Курорты Краснодарского края выбирают прежде всего для пляжного отдыха, чтобы купаться и загорать. Для туристов есть морские прогулки, экскурсии в горы и к живописным водопадам. В некоторых городах есть аквапарки, океанариумы и дельфинарии.

В Сочи можно посетить Олимпийскую деревню и съездить на курорты Красной Поляны. Их три: «Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром Поляна». Там есть канатная дорога, которая ведет на высоту 2320 метров к вершине Роза Пик — оттуда открывается вид на Кавказский хребет.

Горный Алтай

Горный Алтай — красивый регион, куда приезжают насладиться природой, погулять в горах и попутешествовать. Его называют альтернативой швейцарским Альпам: здесь тоже есть горы, чистые озера и водопады. На лето 2026 года россиянам предлагают много доступных туров на Алтай, в том числе авторских. Если покупать их заранее, еще зимой, получится сэкономить и лучше спланировать отдых.

«Большой популярностью пользуются базы отдыха на Алтае из-за живописных видов, горного воздуха, развитой инфраструктуры, оздоровительных программ. Многие специально ездят на Алтай за пантовыми ваннами», — рассказала «Ленте.ру» директор Самарского сервисно-визового центра Алина Авраменко.

Как добраться

На самолете до Горно-Алтайска — это единственный аэропорт в регионе. Из аэропорта в город идут рейсовые автобусы.

На поезде до Бийска или Барнаула. Оттуда можно доехать на автобусе до Горно-Алтайска.

На автомобиле. Путешествие по региону получится живописным и увлекательным. Главная транспортная артерия Горного Алтая — Чуйский тракт — одна из самых красивых автодорог мира.

В 2014 году Чуйский тракт вошел в топ-10 самых красивых дорог мира по версии журнала National Geographic Россия. Трасса действительно живописная — она проходит по равнинам, предгорьям и горам, пересекает Чергинский и Семинский хребты, Курайскую и Чуйскую котловины. В древности на месте трассы проходил торговый путь из Сибири в Центральную Азию. По нему путешествовали племена скифов, торговые караваны и воины.

Какая погода

Погода в Горном Алтае зависит от местности: чем выше над уровнем моря, тем холоднее. В июне и августе воздух прогревается до +24-25 градусов, а в июле — до +28 градусов. Но в котловинах летом может быть жарко, как на курорте — до +30-35 градусов.

Лучше всего приезжать в июне: комфортная температура и меньше дождей

Чем заняться

Горный Алтай — отличный выбор для тех, кто хочет путешествовать на автомобиле, ночуя в палатках или глэмпингах. Ради незабываемых пейзажей стоит посетить Мультинские озера и Телецкое озеро — глубокий водоем, окруженный кедровой тайгой.

Один из главных курортов Алтая — село Манжерок. Там есть инфраструктура для туристов, можно сплавиться по реке, отдохнуть от городского шума и искупаться в Манжерокском озере, которое достаточно прогревается в июне-августе.

Летом на Алтае стоит заняться активным отдыхом. Туристам доступны пешие и велосипедные маршруты, рафтинг и сплавы на байдарках. Тех, кто хочет спокойного отдыха, ждут конные прогулки, ретриты и спа-курорты.

Крым

В 2022-2023 годах Крым столкнулся оттоком туристов из-за прекращения авиасообщения в связи с началом специальной военной операции (СВО). Но за девять месяцев 2024 года турпоток увеличился: республику посетили 5,2 миллиона людей. А в 2025 году, по оценкам властей региона, регион посетили 7 миллионов человек — турпоток вырос более чем на 16 процентов.

Стоит учитывать высокие риски отдыха в Крыму — на полуострове бессрочно введен режим повышенной готовности и закрыто небо

Как добраться

На поезде до Севастополя, Симферополя, Евпатории и Феодосии. Поезда отправляются из крупных городов России. Это прямые маршруты без пересадок.

На автобусе из Москвы, Воронежа, Краснодара, Анапы, Ростова-на-Дону и других городов.

На автомобиле через Крымский мост.

Добраться до Крыма на самолете нельзя — полеты в Симферополь остановлены. Зато летом можно приобрести «единый билет»: на поезд до Анапы или Краснодара, оттуда на автобусе и пароме до крымских городов.

Какая погода

Летом в Крыму тепло и солнечно. Купальный сезон начинается со второй половины июня, когда вода достаточно прогревается. В июне средняя температура воздуха составляет +20-23 градуса, воды — +18 градусов. В июле воздух прогревается до +30 градусов, вода — до +22-27 градусов. В августе жара идет на спад: температура воздуха держится на отметке в районе +26 градусов, температура воды — +22-25 градусов.

Чем заняться

Крым находится на побережьях двух морей, Черного и Азовского, и оба подходят для пляжного отдыха. Главные курорты полуострова — Ялта, Феодосия, Коктебель, Евпатория, Алушта, Судак.

Когда надоедает купаться и загорать, туристы отправляются на экскурсии. Можно съездить на гору Ай-Петри, отправиться на морскую прогулку по бухтам, прогуляться по тропе Голицына и античному Херсонесу или посетить многочисленные дворцы и замки.

Куда еще можно съездить

Адыгея, Дагестан, Карелия, Байкал. Об этих направлениях подробнее рассказываем далее.

Отдых на море

Традиционно самыми популярными у россиян остаются морские курорты в Турции и Египте. Туда не нужна виза, сотрудники отелей и ресторанов могут общаться на русском, а курорты хорошо знакомы нашим туристам.

Турция и Египет вряд ли в ближайшее время потеряют свою актуальность, так как отдых в этих странах можно подобрать практически под любой бюджет. Очень часто появляются предложения горящих путевок в Египет, что дает возможность людям организовать себе доступный заграничный отпуск Алина Авраменко директор сервисно-визового центра

Турция

Больше всего для отдыха на море летом 2026 года подходит Турция. Туда легко и недолго добираться, вся туристическая инфраструктура заточена под россиян, есть all inclusive, доступен как пляжный, так и экскурсионный отдых.

Как добраться

На самолете из крупных городов России. В Турцию летают прямые рейсы российских и зарубежных авиакомпаний.

Также из Сочи в Турцию ходят круизные лайнеры.

Какая погода

Начало лета в Турции теплое и мягкое — купаться можно с первой половины июня, вода в море прогревается до +23 градусов. В июле и августе средняя температура воздуха поднимается до +30-35 градусов. Пляжный сезон в Турции длится до ноября.

Чем заняться

Летом в Турции туристы отдыхают на пляжах Черного, Средиземного и Эгейского морей. Можно поехать на экскурсию по древним городам Эфесу и Лирбе (в черте современного Сиде), отправиться на прогулку по Ликийской тропе, подняться в небо на воздушном шаре в Каппадокии или провести день в Памуккале, купаясь в термальных источниках и любуясь белоснежными скалами.

«Турция — самый адаптированный курорт для российских туристов. Здесь есть и любимый all inclusive, и городской отдых на побережье. Любителям пляжного отдыха рекомендую отправиться в такие регионы, как Сиде, Белек, Кемер, Аланья и Анталья. Здесь отели с огромной территорией, развитой инфраструктурой и активной анимацией. Кто хочет совместить прогулки и отдых на пляже, лучше присмотреться к городам Мармарис и Бодрум. Здесь отели более скромные и отдыхает больше европейцев. Кому важен шопинг — подойдут эти регионы», — отметила в беседе с «Лентой.ру» руководитель туристического агентства Travel Together Екатерина Чиркова.

Египет

Лето в Египте более жаркое, чем в Турции, и добираться туда дольше. Из-за этого туроператоры допускают снижение цен на туры в Египет, рассказал «Ленте.ру» директор PrimeTours.ru Александр Перепелкин.

«В Египте количество перелетов не сравнится с турецким направлением, поэтому возможны и сниженные цены. Однако по отелям из сегмента премиального и выше среднего не стоит ожидать каких-либо серьезных скидок. Спрос на премиальный сегмент растет год от года», — отметил он.

Как добраться

На самолете из крупных городов России. В Хургаду, Шарм-эш-Шейх и Каир летают прямые рейсы российских и зарубежных авиакомпаний.

Какая погода

Комфортнее всего отдыхать в Египте в мае — воздух прогревается до +29-32 градусов, а море — до +24-26 градусов. А вот в июне-августе средняя температура воздуха держится на отметках в +32-36 градусов, а моря +26-30 градусов.

Чем заняться

Туристы едут в Египет ради пляжей на Красном море, морских прогулок и отдыха в курортных отелях по системе all inclusive. Но для любителей активного отдыха есть много развлечений. Можно отправиться на экскурсии к пирамидам Гизы, в Долину царей в Луксоре или в Карнакский храмовый комплекс.

Красное море — самое соленое море мира, в котором есть уникальный и разнообразный подводный мир. Поэтому в Египте туристам предлагают дайвинг и подводные экскурсии, на которых можно полюбоваться кораллами, экзотическими рыбами и растениями.

Египет все больше пользуется спросом у наших туристов. Главные факторы — цена и красота подводного мира. Сейчас в Египте обновили большую часть отелей и построили новые, тем самым привлекают все больше и больше россиян. Но сюда едут абсолютно все. В Хургаду — семьи с детьми, так как пологий и хороший заход в море. В Шарм-эш-Шейх — пары и молодежь, так как здесь более активный отдых и есть коралловые рифы Екатерина Чиркова руководитель туристического агентства

Абхазия

В Абхазии красивая природа: горы, альпийские луга, чистые озера и Черное море. А главное — меньше людей и дешевле, чем в соседнем Сочи. В Абхазию попасть просто, россияне могут въехать по внутреннему паспорту.

Важно помнить, что Абхазия — не признанная в мире республика, которую Грузия считает своей территорией.

Как добраться

На самолете, поезде или автобусе до Сочи. Граница с Абхазией недалеко от города. Можно заказать трансфер через границу или доехать до нее самим (например, вызвать «Яндекс. Такси»). От границы ходят автобусы до главных туристических городов.

Хозяева отелей и гостевых домов часто предлагают услуги трансфера. Но границу все равно придется переходить пешком.

На автомобиле — доехать до Сочи и проехать КПП «Псоу». Пассажирам нужно будет выйти, у них и водителя проверят документы.

Какая погода

В Абхазии мягкий черноморский климат. В июне воздух прогревается до +25 градусов, вода — до +22 градусов. В июне и августе средняя температура воздуха +27 градусов, воды — +24-26 градусов.

Чем заняться

Основные курорты Абхазии — Гагра, Пицунда, Сухум, Гудаута, Новый Афон. Ближе всего к Сочи расположена Гагра, небольшой курортный город. Пляжи там галечные пляжи, доступны курортные развлечения — дайвинг, водные экскурсии, полеты на парапланах над Черным морем.

По Абхазии лучше всего путешествовать на автомобиле. Его можно арендовать в самой республике или в Сочи. В Абхазии живописные пейзажи и много горных серпантинов, поэтому путешествие на автомобиле будет запоминающимся

В крупных городах можно взять экскурсии к достопримечательностям, заказать конную прогулку в горы или джип-тур.

Что посмотреть в Абхазии:

высокогорное озеро Рица в реликтовом парке; пещеры Нового Афона; Гегский водопад; водопады в восточной Абхазии: Великан, Ирина и Святой; поселок-призрак Акармара.

Азовское море

Азовское море проигрывает Черному в зрелищности: оно мельче, меньше и без гор. Зато вода там быстрее прогревается, штормы — редкость, а на курортах меньше людей и ниже цены.

Курорты этого региона подойдут для любителей тихого и уединенного отдыха, семей с детьми, а также любителей просторных пляжей

Самый крупный курорт на побережье — Ейск. Также можно отдохнуть в Керчи, Пересыпи, станицах Голубицкая и Должанская.

Как добраться

На поезде. Летом до Ейска ходят прямые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

На автобусе. Из Москвы в Ейск ходят комфортные рейсовые автобусы.

На автомобиле нужно ехать по федеральной трассе М-4 «Дон».

В Ейске нет аэропорта, но можно долететь на самолете до Сочи и оттуда доехать на поезде или автобусе.

Какая погода

В июне на курортах Приазовья воздух прогревается до +24-26 градусов, а вода — до +25 градусов. В июне и августе средняя температура воздуха поднимается до +30 градусов, воды — до +27 градусов. Из-за близости степей воздух там менее влажный, чем на Черном море.

Чем заняться

На курортах Азовского моря преимущественно песчаные пляжи. Там почти нет ночной жизни, поэтому отдых подойдет тем, кто ищет тишины и спокойствия.

На Азовском море сильный степной ветер, поэтому там много парусных школ и станций кайтсерфинга. Любители активного отдыха также могут полетать на параплане

На экскурсии ездят в Керчь и Таганрог, а в Кучугурах гуляют по персиковым садам и принимают ванны в вулканической грязи. Местные ценят рыбалку в Приморско-Ахтарске — там отлично клюют окунь, судак и тарань.

Куда еще поехать

Формально летом «не сезон» на Мальдивах и Кубе. Цены снижаются, но купаться и отдыхать все равно можно.

«Рекомендую открыть для себя Мальдивы в качестве эталона морского отдыха. Летом сезон считается низким, за счет возможных кратковременных тропических дождей. А 30-процентная экономия в связи с этим — хороший повод побывать в райских местах и насладиться удивительной гармонией островной природы из мультфильма "Моана"», — посоветовал Александр Перепелкин.

Куда не стоит ехать

Екатерина Чиркова рекомендовала не отправляться летом в отпуск в Азию — в Таиланд и Индию, где как раз начинается сезон дождей.

«Даже если днем нет дождя, то сильные волны будут мешать хорошему отдыху. На Пхукете и вовсе отдыхать опасно. Летом на популярных пляжах, таких, как Ката и Карон, часто образуются отбойные течения. На Шри-Ланке даже любителям серфинга некомфортно отдыхать из-за поднявшейся волны. Конечно, есть регионы в Азии, где отдыхать будет комфортно. Но, как правило, туда очень долго добираться, что очень сильно отражается на цене», — отметила она.

Отдых с детьми

Анталья

Для отдыха с детьми больше всего подходит Турция: оптимальный климат, просто добираться, в отелях есть подходящее питание и детские программы. Самое сложное в путешествии с детьми — дорога, поэтому стоит обратить внимание на Анталью. Аэропорт находится в городе, а в большинстве отелей заложена концепция семейного отдыха.

Как добраться

На самолете прямым рейсом из крупных городов России. В Анталью летают российские и зарубежные авиакомпании.

Какая погода

В июне там держится температура воздуха около +30 градусов, в июле и августе она поднимается до +34. Летом море в Анталье прогревается до +23-27 градусов.

Чем заняться

Гостиницы Антальи привлекают туристов детской анимацией, спортивными играми и вечерними программами. В зависимости от места проживания можно отдать ребенка в группу к няне на несколько часов.

Вместе с детьми можно отдыхать у бассейна, на море и даже съездить в парк развлечений.

В часе езды от Антальи, в городе Белек, находится парк развлечений Land of Legends, который называют «турецким Диснейлендом»

«В Турции есть тематический парк Land of Legends: по территории ходят костюмированные персонажи из мультиков, работает огромный аквапарк и лунапарк. Родители, пока их дети развлекаются, прямо на территории парка могут пройтись по магазинам и выпить чашечку кофе», — отметила Екатерина Чиркова.

Анапа

В России для недорогого отдыха с детьми подходят курорты Краснодарского края, прежде всего — Анапа.

Самое бюджетное направление — Анапа. Здесь идеальный пляж для деток с пологим постепенным заходом. Отели в Анапе все больше и больше с каждым годом переходят на систему питания all inclusive. Во многих отелях есть детские мини-клубы, где в течение дня проходят развлекательные программы Екатерина Чиркова руководитель туристического агентства

Как добраться

На самолете до аэропорта в Сочи, оттуда на электричке или автобусе. Аэропорт Анапы временно закрыт по решению Росавиации.

На поезде из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и других городов.

На автобусе. Есть междугородные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Какая погода

В июне температура воздуха днем поднимается до +24-26 градусов, а вода — до +17 градусов. В июле и августе воздуха прогревается до +28-30 градусов, в то врем как вода — до +25 градусов.

Чем заняться

Для детей в Анапе есть океанариум и дельфинарий. Всей семьей можно сходить в парк развлечений «Солнечный остров» или один из аквапарков — их в Анапе несколько.

Куда еще можно съездить

Курорты Азовского моря — более спокойные, чем черноморские. Людей там меньше, море менее глубокое и поэтому более теплое.

ОАЭ — для отдыха с детьми советуют выбирать эмираты Рас-эль-Хайма, Абу-Даби и Фуджейра. В местных отелях есть детская анимация с хорошими программами. В стране много тематических парков. В Ferrari Park можно покататься на машинках, а в парке Warner Bros. World — на аттракционах. Отдых в ОАЭ летом дешевеет, потому что там очень жарко.

Адыгея, Алтай, Карелия, Владивосток — подходит для тех, кто пляжу предпочитает прогулки на природе и новые впечатления.

Куда поехать на машине

Дагестан

Дагестан — самый южный регион России, находится на берегу Каспийского моря. Он привлекает туристов красотой природы — там есть живописные горы, экзотические барханы, древние аулы, долины и ущелья. Дагестан еще не стал мейнстримовым направлением, поэтому туристов не так много.

Как добраться

На автомобиле по трассе P-22 «Каспий». Поездка из Москвы займет около 24 часов. По пути можно заехать в Тамбов, Волгоград и Элисту.

На самолете или поезде — есть прямые рейсы в Махачкалу из крупных российских городов.

Какая погода

Средняя температура воздуха в Дагестане летом +28-30 градусов, температура воды +25-27 градусов.

Чем заняться

Путешествуя по Дагестану, туристы наслаждаются пейзажами с горами и долинами и посещают заброшенные поселения.

Некоторые аулы Дагестана настолько древние, что почти слились с ландшафтом и стали частью гор

В самостоятельной поездке по региону лучше держаться проверенных маршрутов.

Что посмотреть в Дагестане:

Дербент — самый древний город России; песчаный бархан Сары-Кум; заброшенные аулы — колоритные древние поселения; Сулакский каньон; Карадахская теснина.

Карелия

Карелия — край озер, природных просторов и густых лесов. При поездке на автомобиле можно насладиться северными пейзажами, а на ночь останавливаться в глэмпингах или семейных отелях.

Как добраться

На автомобиле. Дорога из Москвы в Петрозаводск займет 12-15 часов в зависимости от маршрута. Можно ехать через Великий Новгород или Вологду. Поездка из Санкт-Петербурга в Петрозаводск по трассе Р-21 займет около шести часов, а в Сортавалу по трассе А-121 — четыре часа.

На самолете или поезде. Из крупных городов есть прямые рейсы до Петрозаводска.

Какая погода

Все три летних месяца в Карелии одинаково теплые. Средняя температура воздуха днем — около +20 градусов, ночью +11-14 градусов. Жаркие дни тоже бывают: зафиксированный температурный рекорд региона — +36 градусов.

Карелия — северный регион. Летом там белые ночи, а погода холоднее, чем на курортах

Чем заняться

Одно из самых популярных мест Карелии — горный парк «Рускеала». Туда едут, чтобы полюбоваться природой в первозданном виде. В парке есть мраморный карьер с бирюзовой водой, водопады, бурные реки. Туристы могут поплавать на лодке и пролететь на тарзанке над карьером.

Другие точки притяжения Карелии — Ладожское и Онежское озера, остров-монастырь Валаам и остров Кижи, на котором находится музей-заповедник под открытым небом.

Байкал

Озеро Байкал ассоциируется с зимой и льдом, но отдохнуть там можно и летом. Самые популярные направления — остров Ольхон и на нем поселок Хужир, курорт Аршан, Малое море и поселок Листвянка.

Поездка на Байкал на автомобиле может стать путешествием по всей России, если вы едете из западной части страны. Озеро находится сразу в двух регионах, в Иркутской области и Бурятии

Как добраться

На автомобиле. Расстояние от Москвы до Байкала — от 5000 до 5300 километров в зависимости от маршрута. Дорога идет по федеральным трассам М-7 «Волга» и М-53 «Сибирь».

На самолете или поезде до Иркутска, Улан-Удэ и Северобайкальска. Эти три города ближе всего к Байкалу. Там можно арендовать автомобиль.

Какая погода

На Байкале резко континентальный климат — погода может сильно измениться за один день. В июне прохладно, средняя температура воздуха +15 градусов. В июле и августе воздух прогревается до +20-25 градусов.

Чем заняться

На Байкал едут наслаждаться природой, рыбалкой и тихим отдыхом, а не в поисках развлечений. И все же там есть чем заняться. Летом туристы купаются на песчаных пляжах и катаются по Байкалу на катере. Можно взять экскурсию по местным достопримечательностям. Гиды также показывают подземные пещеры и устраивают конные прогулки.

Куда еще можно съездить

Абхазия — небольшая республика на границе с Сочи. Всю ее можно проехать за один день, наслаждаясь живописными видами на горы, леса и Черное море. В Абхазии много водопадов, есть большой национальный парк и город-призрак, прогулка по которому займет весь день.

Горный Алтай. Регион особенно раскрывается с Чуйского тракта — дороги, пролегающей мимо гор и озер.

«Золотое кольцо» — вариант для тех, кому интересно узнать историю России и погулять по старинным городам. Традиционный маршрут проходит через Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир.

Кавказские Минеральные Воды — группа курортов, которые часто сравнивают с Карловыми Варами и Баден-Баденом. Главные города находятся недалеко друг от друга, поэтому на автомобиле легко посетить их все и попробовать знаменитые минеральные воды Пятигорска и Ессентуков.

Базы отдыха и санатории

Кавказские Минеральные Воды (Кавминводы, КВМ)

Курортный район в Ставропольском крае известен своими здравницами и санаториями. Главные города-курорты — Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск. Рядом находится Эльбрус, и туристы могут сходить на прогулку в горы.

Как добраться

Транспортный центр КВМ — город Минеральные Воды. Там есть аэропорт, железная дорога и автовокзал.

На самолете. Аэропорт Минеральные Воды принимает прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

На поезде. Станция Минеральные Воды принимает поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Барнаула, Адлера, Челябинска и других городов.

На автобусе. В Минеральные Воды ходят рейсовые автобусы из многих городов России.

Какая погода

Климат в городах Кавминвод мягкий — летом там комфортно, но бывают дожди и похолодания. В июне воздух прогревается до +20-22, в июле и августе — до +26-29 градусов.

Чем заняться

Главные достопримечательности Кавминвод — санатории и базы отдыха, минеральные источники и лечебные грязи. Можно также поселиться в глэмпингах и пансионатах. У городов есть «специализация».

Пятигорск — в санаториях лечат заболевания органов пищеварения, сосудов, кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. В Пятигорске более 50 минеральных источников и есть целебная грязь из озера Тамбукан.

Ессентуки — лечат почки, печень и желудочно-кишечный тракт. Там находятся минеральные источники вод «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17».

Кисловодск — лечат заболевания дыхательной и нервной системы, сердце и сосуды, гипертонию и ишемию. Именно здесь располагается месторождение «Нарзана».

Железноводск — лечат желудок, поджелудочную железу, почки, мочеполовую систему.

Для отдыха с детьми лучше выбрать Железноводск, где спокойно и очень чисто. Молодежь предпочитает Ессентуки, это самый большой курорт и там больше развлечений

Туристы выбираются на экскурсии в горы, к Эльбрусу и Домбаю, чтобы посмотреть озера и долины. А еще ездят по местам, которые описывал в своих книгах русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Он любил Кавказ, приезжал в эти края в детстве и провел там же годы ссылки. Кроме того, в Пятигорске состоялась его последняя дуэль.

Адыгея

Адыгея — живописная республика-анклав, окруженная Краснодарским краем. Выхода к морю нет, зато есть горы, ущелья и водопады. В Адыгею ездят ради целебного отдыха: там много геотермальных источников, около которых находятся санатории, базы отдыха и спа-комплексы.

Как добраться

Добираться до Адыгеи Майкопе нет аэропорта и сюда не ходят прямые поезда из крупных городов.

На автобусе из Краснодара или Сочи.

На поезде — ходит «Ласточка» с сочинской станции Имеретинский курорт. Из Москвы и Санкт-Петербурга можно доехать с пересадкой в Туапсе.

На автомобиле по трассе М4 «Дон». Дорога из Москвы до Майкопа займет от 16 часов.

Какая погода

Лето в Адыгее солнечное, но возможны дожди. Средняя температура воздуха в июне +25 градусов, в июле и августе — +29-31 градус.

Чем заняться

В регионе много баз отдыха с геотермальными источниками, самые известные — «Абаго»,«Акватермо», «Белые ночи», «Белая Река», «Водная Ривьера», «Горные забавы», «Кедровый бор», «Лаго-Наки», «Парк Хаджох».

Геотермальные источники в Адыгее работают круглый год — температура воды там достигает +40 градусов. У каждого источника свой минеральный состав: много полезных микроэлементов вроде натрия, кальция, кремниевой кислоты

Другое достоинство республики — природа, которую можно сполна оценить в горах. Например, сходить на прогулку по экологической тропе, сплавиться по реке, покататься на канатной дороге.

Что посмотреть в Адыгее:

плато Лаго-Наки — альпийские луга на высоте 2000 метров над уровнем моря, где даже летом есть снег; водопады Руфабго — каскад из 16 водопадов в ущелье одноименной реки; Гранитный каньон; Хаджохская теснина; хребет Каменное море, ландшафт которого напоминает морские волны.

Белоруссия

Белорусские санатории и пансионаты располагаются на берегах озер и возле лесов. Во многих из них есть питание со шведским столом и бассейны. Россияне предпочитают санатории в Минской и Витебской области — туда удобнее добираться.

Как добраться

Россияне въезжают в Белоруссию по внутреннему паспорту, но паспортный контроль пройти все равно нужно

На самолете до главного аэропорта страны — Минска. Аэропорты также есть в Гомеле, Бресте и Могилеве.

На поезде в Минск или другие крупные города. Из Москвы в Минск ходит скорый поезд «Ласточка».

На автобусе. Из крупных российских городов в Белоруссию ходят рейсовые автобусы.

На автомобиле. Машины с российскими номерами могут въезжать в Белоруссию свободно. Дорога из Москвы в Минск на автомобиле занимает 8-9 часов.

Какая погода

Лето в Белоруссии похоже на лето в средней полосе России. Дни бывают теплыми и солнечными, иногда жаркими, но возможны непогода и дожди. В июне средняя температура воздуха +21 градус, в июле +24 градуса, в августе +23 градуса.

Чем заняться

В Белоруссии около 120 санаториев, на территории которых — 90 скважин с минеральной водой. В некоторых местах для лечения используют сапропелевую грязь из озер.

Санатории — это лечебный отдых, ехать туда лучше на 10 дней и дольше. Чтобы провести отпуск без лечения, можно выбрать пансионат или базу отдыха, где будут спа-процедуры и питание по системе all inclusive. Базы отдыха обычно строят на берегах озер и рек, чтобы летом там можно было купаться и загорать на оборудованном пляже, а также плавать на лодках и катамаранах.

Самые популярные озера Белоруссии — Нарочь, Сорочанские и Браславские озера.

Куда поехать за границу недорого без визы

Грузия

Сейчас Грузия — одна из самых доступных зарубежных стран. Туда есть прямые рейсы и не нужна виза. «Грузия привлекает туристов скорее не пляжным отдыхом, а городским. Виза не нужна, стоимость питания и размещения как у нас в Краснодарском крае, а то и меньше», — отметила Екатерина Чиркова.

Как добраться

На самолете — прямым рейсом из Москвы и Санкт-Петербурга.

На автобусе и автомобиле — россияне могут въехать в Грузию через КПП Верхний Ларс.

Какая погода

Грузинское лето очень жаркое, уже в июне температура там может подняться до +30 градусов. Средняя температура воздуха в июне — +24 градуса, в июле — +26, а в августе — +27. Температура Черного моря летом — +24-26 градусов.

Чем заняться

Для пляжного отдыха на Черном море нужно ехать в Батуми, Кобулети, в поселки Уреки, Гонио и Квариати, а также в деревни Сарпи и Шекветили. В Грузии в основном галечные пляжи. Песчаные пляжи встречаются редко, но на некоторых из них есть черный магнитный песок — например, им известен пляж Магнетити.

Грузию стоит посетить ради удивительной природы — увидеть горные хребты и ущелья, полюбоваться реликтовыми лесами

В стране много древних крепостей и монастырей. Например, древний пещерный город Уплисцихе или Вардзия — целый пещерный город внутри скалы, возведенный в XII-XIII веках.

В Тбилиси туристы обычно гуляют по старым кварталам с винтовыми лестницами, катаются на фуникулере или ходят на блошиный рынок. И, конечно, наслаждаются местной кухней и вином.

Черногория

Страна Евросоюз. Пока же россияне могут находиться в стране без визы 30 дней — этого хватит, чтобы отдохнуть. Страна расположена на берегу Адриатического моря, самые известные курорты — Тиват, Будва, Бечичи и Рафаиловичи, Петровац, Ульцинь и Прчан.

Сейчас российские туроператоры активно осваивают это направление, поэтому проще купить туда тур, чем планировать поездку самостоятельно.

Как добраться

На самолете — только с пересадкой в Стамбуле и Белграде. Прямых рейсов из России в Черногорию нет.

Чтобы поехать из России в Черногорию на автомобиле, придется оформить шенген. Причем в нескольких странах Евросоюза действует запрет на автомобили из России.

В 2023-2024 годах несколько стран Евросоюза запретили въезд автомобилям с российскими номерами. Это Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Польша, Норвегия, Германия и Болгария. Основанием стали инструкции Еврокомиссии, по которым российский транспорт можно считать незаконным импортом и конфисковать

Какая погода

В Черногории жаркое и сухое лето, а купальный сезон начинается с середины июня — в это время вода в море прогревается до +21 градуса. Средняя температура воздуха в июне-августе редко поднимается выше +29 градусов.

Чем заняться

Помимо курортного отдыха, туристы могут отправиться на экскурсии по каньонам, национальным паркам, старинным городам, древним крепостям и монастырям.

Что посмотреть в Черногории:

старый город Будва; монастырь Острог, расположенный прямо в горе; Бенедиктинское аббатство на острове Свети-Стефан; монастырь Савина; остров Святого Георгия и остров Госпа од Шкрпела; Которский залив.

ОАЭ

Виза в Объединенные Арабские Эмираты не нужна, если планируете пребывать там не более 90 дней. По прилете бесплатно ставят штамп в загранпаспорт. Летом в стране очень жарко, и поэтому цены на туры ниже.

Отпуск в ОАЭ подходит тем, кто любит отдых «погорячее»: ходить на пляж можно в первой половине дня, а затем перемещаться под кондиционер

Как добраться

На самолете из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Прямые рейсы в ОАЭ выполняют российские и зарубежные компании.

Какая погода

Летом в Эмиратах воздух прогреваются днем до +37-40 градусов, а вечером — до +28-30 градусов. Температура воды — +30-33 градуса, поэтому многие предпочитают купаться не в море, а в охлажденных бассейнах.

Чем заняться

Екатерина Чиркова посоветовала семьям с детьми выбирать эмираты, где много пляжных отелей с анимацией: Рас-эль-Хайма, Абу-Даби и Фуджейра. В последнем эмирате климат более приятный благодаря Индийскому океану.

Туристам без детей собеседница порекомендовала городские отели Дубая. «Почти во всех есть бассейны, и многие предоставляют трансфер на пляж бесплатно. А днем в Дубае можно очень разнообразно провести время в местах, где есть кондиционер. Это может быть шопинг в Dubai Mall, катание на горках в аквапарках, посещение "Музея будущего" или поднятие на сверхвысотный небоскреб Бурдж-Халифа», — отметила она.

Куда еще можно съездить

Китай

Популярный у россиян курорт — Хайнань. Это остров, который сравнивают с Гавайями: теплый климат, чистые пляжи, голубое море, хорошая гостиничная инфраструктура. С осени 2025 года по сентябрь 2026-го россияне могут приехать в Китай без визы, только по загранпаспорту. Впрочем, на Хайнане и прежде действовал безвизовый режим, если добираться туда прямым перелетом и не посещать материковую часть страны. Теперь отпуск на море можно совместить с поездкой в другие города.

Армения

В Армении нет моря, зато есть озеро Севан, горы, вкусная еда, красное вино и местное гостеприимство. Из российских городов в Ереван можно долететь прямым рейсом. Для посещения Армении не нужна виза.

Азербайджан

Россияне недооценивают Азербайджан как направление для летнего отдыха, а ведь на Каспийском море тоже есть курорты — Сумгаит, Ленкорань, пригороды Баку. Вода летом прогревается до +26 градусов.

Самая недорогая заграница — это страны ближнего зарубежья, которые поразят своим колоритом, гостеприимством, природой и национальной традиционной культурой как в гастрономии, так и в менталитете. Основные: Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан Александр Перепелкин директор туроператора

Куда поехать за границу недорого с визой

Болгария

Прежде Болгария была популярна у российских туристов, но с 2024 года она стала менее доступна из-за сложностей с перелетом и визы. Теперь Болгария выдает россиянам шенгенские визы вместо национальных. Оформить шенген сложнее, к тому же нужно сдавать биометрию

И все же направление остается привлекательным для россиян. «В Болгарии у многих россиян есть недвижимость, там отличное море и много отелей с системой all inclusive», — отметила Алина Авраменко.

Как добраться

На самолете прямых рейсов из России в Болгарию нет. Лететь придется с пересадками. Популярные маршруты — через Стамбул или Белград.

Поехать в Болгарию на машине нельзя, в страну запрещен въезд автомобилей с российскими номерами.

Какая погода

Летом средняя температура воздуха +26 градусов. Самые жаркие месяцы — июль и август. Вода прогревается до +25 градусов.

Чем заняться

В Болгарию едут загорать и купаться в Черном море. Самые популярные курорты — Албена, Несебр, Варна, Золотые пески, Созополь, Елените, Святой Константин и Елена. А курорт Сандански известен целебными минеральными водами и подходит для тех, кому нужно поправить здоровье.

Кроме того, Болгария привлекает вековыми буковыми лесами, православными монастырями и древностями.

Что посмотреть в Болгарии:

национальный парк «Пирин»; древний город Несебр; Рильский монастырь; заповедник Сребырна; древние фракийские гробницы Свештари и Казанлык; монастырь Сан-Аркангель Мигель внутри скалы.

Кипр

Еще одно популярное у россиян направление для отдыха, куда стало сложнее попасть. Раньше национальную визу оформляли за сутки. Теперь правила изменились и нужно собрать пакет документов с выпиской о доходах. Впрочем, обычно консульство выдает визу за 3-4 дня, уточнила Екатерина Чиркова.

Как добраться

На самолете прямых рейсов из России на Кипр нет. Лететь придется с пересадками. Можно добраться с пересадкой в Тбилиси, Ереване или Белграде.

Из-за территориального конфликта с Турцией власти Кипра требуют въезжать только через признанные пункты. Это аэропорты Ларнаки и Пафоса, морские порты Лимассола, Ларнаки, Пафоса и Лаци. Въезд через аэропорт Эрджан власти Кипра считают незаконным.

Какая погода

Кипрское лето очень жаркое, воздух прогревается до +32-36 градусов. Самые жаркие месяцы — июль и август. Температура моря в эти месяцы +26 градусов.

Чем заняться

Кипр — остров в Средиземном море с песчаными пляжами, невысокими горами, чистыми лагунами и живописной природой. Жару легче переносить на западном побережье возле города Пафос: температура там на 2-3 градуса ниже, чем в Лимасоле и Ларнаке.

Чтобы лучше познакомиться с природой острова, можно погулять по тропе «Тисиа тис Мадарис» в горах Троодос или по тропе Артемис, которая проходит мимо горы Олимп. Это не единственное место из древнегреческих мифов — по легенде, именно на пляже Кипра из морской пены появилась Афродита. Этот пляж находится в Петра-ту-Ромиу, около Пафоса.

На Кипре также много монастырей, замков и виноделен, которые доступны для туристов.

Греция

Курорты Греции по праву считают одними из самых привлекательных в Европе. Ведь страну омывают сразу три моря — Средиземное, Эгейское и Ионическое. Россиянам нужно получить шенгенскую визу, оформить ее проще при покупке пакетного тура.

Как добраться

На самолете прямых рейсов из России в Грецию нет. Есть перелеты с пересадкой в Турции, Грузии или Армении.

На пароме. Из Турции в Грецию ходят Родос, Мармарис — Родос, Кушадасы — Самос.

Какая погода

Лето в Греции жаркое и сухое. Средняя температура воздуха в июне +30 градусов, в июле и августе — +33-34 градуса. Море прогревается до +25 градусов. Пляжный сезон в Греции продолжается до конца сентября, когда погода комфортнее — температура воздуха +28 градусов.

Чем заняться

У россиян самые популярные курорты Греции — Крит, Родос, Кос и Корфу. Грецию выбирают ради пляжного и экскурсионного отдыха, но есть и курорты с насыщенной ночной жизнью — например, Миконос.

В Грецию приезжают за возможностью прикоснуться к античной культуре. Почти в каждом регионе остались древние сооружения и достопримечательности. Можно отправиться на экскурсию по Афинам, Дельфам, Пелопоннесу или Македонии. Или наслаждаться местной природой, катаясь на велосипеде по туристическим маршрутам

Куда еще можно съездить

Российским туристам советуют обратить внимание на страны Азии — Японию, Вьетнам, Южную Корею, а также Индию. Но важно помнить, что во многих из этих стран плохо знают английский, поэтому из-за языкового барьера могут возникнуть сложности.

«Оформить визу в Южную Корею или Индию не составляет никакого труда, она делается электронно, при этом от поездки люди получают массу впечатлений. Также большой популярностью пользуется Китай. Виза в Китай вклеивается в паспорт, но ее оформление занимает не более трех недель», — подчеркнула Алина Авраменко.

На что обратить внимание при выборе направления для отпуска

Нужна ли виза

Проверяйте правила въезда в другую страну именно на 2026 год — они могли измениться недавно.

Время бронирования

Чем раньше вы купите билеты и забронируете жилье, тем лучше. Ближе к датам путешествия цены растут.

Важно планировать отдых заранее и в целом приучать себя покупать туры минимум за полгода. Это прежде всего сэкономит бюджет, позволит спланировать поэтапный расчет за отдых, а главное — зная, что у вас уже забронировано путешествие, вы будете с удовольствием предвкушать отдых Александр Перепелкин директор туроператора

Как добираться

Некоторые страны закрыли небо для России и прямых рейсов туда нет. Стоит это учитывать на этапе планирования отпуска.

Когда в регионе туристический сезон

В разные месяцы один и тот же курорт может быть как заполнен людьми, так и пустовать. В высокий сезон цены будут выше.

Погода во время отпуска

В странах Азии летом — сезон дождей, а в странах Востока и Африки — +40 градусов. О таких моментах лучше узнать на этапе планирования отпуска. Проверяйте температуру воздуха днем и ночью, а также температуру воды.

Валюта, которой нужно расплачиваться

Если едете за рубеж, учитывайте актуальный курс обмена валют. Обязательно возьмите с собой наличные деньги. «Лучше не рассчитывать на карты, ведь очень мало стран принимают их. Да и в любой момент все может измениться, как это было прошлым летом», — напомнила Екатерина Чиркова.

Местные правила

Перед поездкой в другую страну или национальную республику изучите все правила для туристов. Так вы обезопасите себя от того, чтобы по незнанию не нарушить местные правила приличия, обычаи или законы.

Обратите внимание на туристический налог и курортный сбор — мера распространена за рубежом и в качестве эксперимента уже действует в некоторых российских регионах.