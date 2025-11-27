Во сколько обошелся самый дорогой новогодний тур в России

Самый дорогой тур на новогодние праздники забронировали в Сочи за 2,3 млн рублей. Горный кластер курорта занял первые четыре позиции в рейтинге самых дорогих новогодних бронирований, а Кисловодск расположился на пятом месте, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ассоциации туроператоров России (АТОР) и ассоциации турагрегаторов (АТАГ).

© Кубань-Информ

По информации директора АТАГ Александра Брагина, стоимость самостоятельного бронирования самого дорогого отдыха достигла 1,2 млн рублей. Резервация была сделана на курорте Красная Поляна в Сочи за 6 ночей на трёх взрослых и ребёнка.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подтвердила, что организованные туры в горный кластер Сочи также обходятся более чем в 1 млн рублей. Самый дорогой организованный тур приобретён на курорт «Роза Хутор» на 11 дней для шести человек.

Второе место заняла Красная Поляна – 2,2 млн рублей за 10 ночей на двоих, третье место – 1,5 млн за 9 ночей на пятерых туристов. Четвёртое место – 1,2 млн рублей за 19 дней на четырёх человек, а пятое – отдых в Кисловодске стоимостью 1,1 млн рублей для трёх человек за 9 дней.

Доля бронирований в отелях и гостиницах курортов Краснодарского края на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом снизилась, однако средний чек вырос примерно на 10%. Сейчас доля Краснодарского края, в основном Сочи, составляет 47%, в прошлом сезоне этот показатель достигал 54–55%. Стоимость ночи в премиальном сегменте возросла более чем на 20%, а в эконом-сегменте – на 3–4%.

Брагин сообщил, что средний чек за ночь на курортах Краснодарского края зимой составил 8,3 тысячи рублей и вырос по сравнению с прошлым сезоном. По количеству бронирований лидируют Краснодарский край, Кавминводы, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Крым.

