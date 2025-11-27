Китайские туристы начали массово бронировать отдых в России

Китайские туристы стали бронировать отдых в России на фоне конфликта с Японией. Об этом сообщает kp.ru.

Китайские туристы массово отменяют поездки в Японию из-за дипломатического конфликта. Количество бронирований отелей в России китайцами в первой половине декабря выросло более чем на 50%. В компании подчеркнули привлекательность уникальных зимних впечатлений, таких как охота за полярным сиянием.

До этого российские женщины стали чаще мужчин бронировать премиальные туры. Самый большой разрыв в предпочтениях наблюдается в российском направлении — на курорты России едут две из трех женщин и один из трех мужчин, — и Китай. Эксперты добавили, что вне зависимости от пола, для премиум-отпуска туристы чаще всего выбирают безвизовые направления.

«В числе стран: Турция, ОАЭ, Египет, Мальдивы и Таиланд. Средний чек тура «для богатых» составил 385 тысяч рублей», — заключили они.

