Туроператоры пожаловались на недобросовестных иностранцев

Генеральный директор «Тари Тур» Марина Левченко на III Международном конгрессе туроператоров в Сочи обозначила проблему: граждане иностранных государств в России самостоятельно принимают небольшие туристические группы своих соотечественников. Эти люди договариваются с отелями и платят налом за размещение. Таким образом, возникает недобросовестная конкуренция для официально работающих туроператоров, которые несут все расходы, связанные с этим статусом, создают рабочие места и вовремя платят налоги.

Гендиректор «Тари Тур» отметила, что речь идет о небольших группах в 20–30 человек и занимаются этим приезжие из самых разных стран.

Это Китай, Иран, Египет, Турция. Налицо тенденция, поэтому госорганы должны вмешаться – как это и происходит во всем мире.

«Мы не знаем, куда с этим бежать. Пробовали обращаться к чиновникам, но там ответили, что в России свободная конкуренция в бизнесе. А мы считаем, что речь идет о недобросовестной», – поделилась она.

Левченко настаивает, что вопрос с нелегальными предпринимателями и гидами-иностранцами, действующими без уплаты налогов, стоит как никогда остро.

Зампредседателя оргкомитета конгресса и его модератор Юрий Барзыкин предложил привлечь к решению проблемы миграционную службу. Однако, по мнению Марины Левченко, нужны и другие меры – регулирование рынка.

В ответ Юрий Барзыкин предложил сформулировать конкретные предложения и включить их в резолюцию.

