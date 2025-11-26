Какие регионы РФ стали главными точками притяжения туристов в 2025 году

Карелия, Дагестан и Алтай названы главными точками притяжения туристов в 2025 году. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что эти направления стали альтернативами пляжному отдыху. Карелии отдали предпочтение 20 процентов путешественников, Дагестану — 18 процентов, Алтаю — 16 процентов.

«При этом суммарно более 55 процентов россиян уже выбрали или хотели бы посетить одну из этих трех локаций, что указывает на сформировавшийся тренд на совмещение уникальной природы, культурного наследия и относительной доступности», — указано в исследовании.

Популярность этих регионов страны специалисты объяснили рекомендациями в соцсетях и от друзей, а также доступностью и дешевизной. Аналитики отмечают, что для россиян важнее уйти от массового туризма и насладиться уникальной природой, а также найти впечатляющие места.