Аэропорт Нальчика увеличит частоту рейсов

В аэропорту столицы Кабардино-Балкарии в следующем году начнутся работы по увеличению количества авиарейсов. Также запланировано расширение географии полетов.

Вопросы развития воздушной гавани обсуждались на совещании с участием министра транспорта и дорожного хозяйства республики Аслана Дышекова и представителей компании «Новапорт Холдинг».

«Субсидирование авиамаршрутов планируется продолжить и в 2026 году. В планах — расширение географии полетов и увеличение частоты рейсов», — сообщает пресс-служба Минтранса КБР.

Отмечается, что работа в этом направлении также предусматривает увеличение числа рейсов в Москву и возобновление полетов в Санкт-Петербург.

Кроме того, в период 2026—2028 годов пройдут работы по реконструкции инфраструктуры аэропорта, которые включают модернизацию взлетно-посадочной полосы, а также обновление светосигнальной системы.

Мероприятия по модернизации авиагавани проводятся в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» нацпроекта «Эффективная транспортная система».