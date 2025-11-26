Почему в России стало так трудно организовать детский отдых

В России в нынешних условиях невозможно организовать детский отдых так, чтобы он был доступен для всех слоев населения. Об этом сегодня в Сочи заявили участники III Международного конгресса туроператоров.

«Дети у нас никуда не выезжают. Мест в лагерях не хватает. Из 6 млн путевок в эти лагеря минувшим летом только 2,2 млн финансировались из региональных бюджетов, все остальное оплачивали родители. При этом еще весной председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что 61% родителей считают детский оздоровительный отдых недоступным, потому что у него очень высокая цена», – отметила Татьяна Козловская, исполнительный директор туроператора «Интерс».

Она напомнила, что еще несколько лет назад в стране реализовывали ряд программ по развитию детского туризма, в том числе «Моя Россия», инициированную Минкультом, а также развивалась схема, разработанная Минэкономразвития, господдержки этой сферы: в 2022 году в ней приняли участие 100 тыс. детей из 18 регионов страны, в 2023-м – уже 200 тыс. из 29 регионов. Предполагалось, что к ней постепенно подключатся все 89 субъектов, но в 2024 году всё свернули.

«Да, существует программа “Больше чем путешествие”, но она рассчитана на молодежь – там средний возраст 26 лет, поэтому она не может служить альтернативой детским проектам. То есть на сегодняшний день государственная программа поддержки детского туризма у нас отсутствует», – заключила Козловская.

По ее словам, о проблеме нужно заявлять на всех уровнях, вплоть до обращения к президенту Владимиру Путину.

Ее поддержала Надежда Прокофьева, генеральный директор московской компании «Курортинтур» с 30-летним опытом работы в нише детского отдыха:

«Необходимо решить вопрос субсидирования детского туризма. Иначе о какой демографии можно говорить».

Она привела пример: билет в Москвариум на шоу дельфинов стоит 3 тыс. руб. – это дорого, особенно для тех, у кого в семье несколько детей: они не могут сводить их ни в театры, ни в музеи.

Прокофьева подняла еще одну проблему:

«Жуткая заорганизованность во всем. Например, питание: кормить детей можно только в кафе и ресторанах, имеющих соответствующую лицензию. Если ее нет, то родителей с детьми они могут обслуживать, а детские группы – нет. В итоге в Сибири пришлось отказаться от экскурсий из Красноярска в Енисейск только потому, что на протяжении 6-часовой дороги детей негде покормить – ни у кого нет этой лицензии».

«Детский отдых недоступен», – резюмировала Бэлла Тарасова, директор туроператора «Ривьера-Сочи».

Участники пришли к выводу, что необходимо разработать такие меры поддержки детского отдыха, чтобы «каждый ребенок ощутил заботу государства, а не только победители конкурсов». Этот пункт участники обсуждения предложили включить в резолюцию конгресса.