В парке «Нартон» во Владикавказе появился аудиогид для туристов

Во владикавказском парке «Нартон», где размещены скульптуры героев нартского эпоса, появился аудиогид. Информационные стенды с QR-кодами разместили у входа в парк и возле изображения каждого персонажа.

© «Это Кавказ»

«Этот проект [аудиогида — ред.] был удостоен гран-при на Международном конкурсе „Я люблю Россию 2025“ в Санкт-Петербурге в номинации „Лучшая бизнес идея в сфере туризма и гостеприимства“. Он уже успешно реализован и получил практическое применение на одной из ключевых туристических локаций Владикавказа — в парке „Нартон“. <> Информационные стенды, содержащие QR-коды для доступа к аудиогиду, установлены на входе в парковую скульптурную галерею, а также возле каждой представленной композиции», — сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра экономического развития Северной Осетии Тамерлан Хлоев.

Чтобы прослушать детальный рассказ о персонажах нартского эпоса, достаточно отсканировать код. Хлоев отметил, что при поддержке Фонда культуры Осетии обзорные информационные стенды с QR-кодами также размещаются в отелях и гостевых домах республики, чтобы туристы могли ознакомиться с культурными особенностями региона еще до посещения парка.

Озвучили аудиогид заслуженные артисты Северной Осетии Владимир Карпов и Руслан Кабалоти, а также директор республиканского центра детского и юношеского туризма Петр Магометов.

Ранее «Это Кавказ» сообщал, что в парке «Нартон» во Владикавказе обновили постаменты скульптур героев нартского эпоса.

Аллея «Нартон» в столице Северной Осетии была заложена в 2014 году. Скульптурные композиции героев нартского эпоса к 230-летию Владикавказа подарил местный скульптор Николай Ходов. Сейчас парк является одной из популярных у туристов достопримечательностей Владикавказа.