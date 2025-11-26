Туроператоры начали объединяться в общества взаимного страхования

Туроператоры Anex и «Интурист» начинают работу по созданию первого в туристической отрасли России общества взаимного страхования (ОВС). Этот инструмент позволит минимизировать риски туристов, а впоследствии, возможно, станет альтернативой фондам персональной ответственности.

© tourdom.ru

Как рассказала сегодня на III Международном конгрессе туроператоров (Сочи 25–27 ноября) замгендиректора Anex Яна Муромова, идея появилась еще в 2024 году и поначалу казалась «утопичной», поскольку примеров на рынке не было:

«Мы думали, каким образом в одно ОВС могут вступать крупные туроператоры, при этом страховать друг друга, и что будет, если один из нас вдруг уйдет с рынка».

Но постепенно понимание появилось, работа продолжилась. Поддержку туроператорам оказали отраслевые объединения – «Турпомощь», Всероссийский союз страховщиков, Национальная ассоциация обществ взаимного страхования, страховая компания ЕВРОИНС. К обсуждению привлекались Минэкономразвития, Минфин, комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

«Углубляясь все больше и больше в эту тему, мы поняли, что можно пойти по пути создания условно монобрендового, в нашем случае двухбрендового ОВС. И учитывая, что мы с «Интуристом» являемся основополагающими партнерами и наше количество юридических лиц, которые находятся на рынке уже продолжительное время, соответствует необходимому числу (их должно быть не менее пяти. – Ред.) и эти юрлица показывают свою стабильность, можно попробовать создать ОВС на базе наших компаний», – сказала Яна Муромова.

В декабре новое общество должно быть зарегистрировано и подана заявка на получение лицензии в Центробанк. И это наиболее сложный этап – он займет от 6 месяцев, необходимо подключать профессиональную команду юристов.

«Нужно спокойно и в диалоге с Всероссийским союзом страховщиков, с Центробанком, с регулятором этим заниматься, потому что для Минэкономразвития этот вопрос – с ОВС – совершенно новый», – прокомментировала директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.

В будущем, как предполагается, туроператоры смогут самостоятельно контролировать свое финансовое обеспечение и использовать фонд, который будет сформирован на базе ОВС, а доход от фонда вкладывать в дальнейшее развитие. Возможно, в перспективе это станет альтернативой отчислениям в фонды персональной ответственности туроператоров. Но это точно не сегодня, и не факт, что эту идею одобрит регулятор.

На еще один проблемный момент, связанный с идеей ОВС, обратили внимание турагенты.

«Раньше финансовую гарантию туроператора выдавал банк или страховая компания – внешние, лицензированные и регулируемые организации. Теперь гарантию будет выдавать общество взаимного страхования, созданное самими туроператорами. Для нас, турагентов, это означает, что придется оценивать не только самого туроператора, но и то, в каком ОВС он состоит. Кто остальные члены? Насколько они финансово устойчивы? Какая у них репутация?» – поделился опасениями подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Оценивать ОВС будет Центробанк, так же как он сейчас оценивает страховые компании. Именно поэтому и нужно получить лицензию, отметила Яна Муромова. Она добавила, что суммы финансового обеспечения туроператоров останутся идентичными: «Агентам не о чем волноваться, так как размер фингарантий регулирует закон и Минэк, а деятельность ОВС будет контролировать Центробанк».

Напомним, возможность создания в туризме обществ взаимного страхования появилась с 1 сентября – после вступления в силу поправок в законы «О взаимном страховании» и «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».