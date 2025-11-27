В России предложили расширить влияние турналога

В Правительстве России обсуждается идея ввести туристический налог для владельцев домов, которые посуточно сдаются отдыхающим. «Проанализировать этот вопрос», заявил на пленарном заседании в Совете Федерации министр финансов Антон Силуанов, хотят в 2026 году. Следующими на очереди могут стать и квартиры, которые сдаются аналогично. Но это дальнейшая перспектива, уточнил чиновник.

© РИА Новости

Инициатива на самом деле не новая. Как рассказал TourDom.ru директор АНО «Цифровизации и новых технологий», член общественного совета ФАС России Алексей Кожевников, бизнес предложил эту идею еще 6 лет тому назад и даже был подготовлен законопроект о туристическом жилье, куда входили в том числе и квартиры и апартаменты, которые сдаются на агрегаторах посуточно:

«Это мировая практика, которой у нас, к сожалению, нет. Государство теряет свой доход. А бизнес, который ведет свою деятельность легально, проигрывает конкуренцию тем, кто в "серой" зоне. А это соотношение весьма высоко, не ошибусь, если скажу, что оно 1 к 3 не в пользу законопослушных предпринимателей в этой сфере. Сейчас государство дало понять, что будет бороться с теневым сектором в экономике».

Эксперт выразил надежду, что в следующем году будут сделаны необходимые законодательные шаги в этом направлении. Помимо того, что они обелят рынок и сделают условия равными для всех представителей бизнеса, еще и защитят туристов от невозможности отстоять свои права из-за нелегального оказания услуг в этих средствах размещения:

«Все эти объекты находятся в цифровых агрегаторах, так что все реально сделать оперативно, было бы желание и воля», – считает Алексей Кожевников.

По оценке председателя Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, рынок арендного жилья в последнее время разросся колоссально, многие приобретали квартиры и дома в ипотеку, чтобы их потом сдавать:

«И конечно, они имеют более выгодные условия, чем отельеры. Эти условия необходимо уравнивать».

Некоторые эксперты высказывают свои опасения по поводу предполагаемых нововведений. Руководитель компании «Индивидуальный туристический сервис» Виктория Шамликашвили полагает, что реализация инициативы может привести к росту налоговой нагрузки на добропорядочных владельцев домов и квартир, которые уже работают в «белую», а те, кто сейчас действует нелегально, так и останется в тени:

«Не платит налогов и не будет платить. В большинстве случаев о том, что кто-то заселяется в арендные квартиры, налоговые органы не узнают».

Ранее мы написали, что владельцы небольших и недорогих гостиниц, а также хостелов в регионах просят власти пересмотреть базовые параметры туристического налога.