Россиянам раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по стране

Стоимость туров на Новый год по стране начинается от 37 тысяч рублей на двоих без перелета. Средние данные по цене раскрыли аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Так, по информации специалистов, за 37–46 тысяч рублей можно провести четыре ночи в Санкт-Петербурге, а пять ночей в Крыму или Краснодарском крае обойдутся в 64–80 тысяч рублей и в 68–75 тысяч рублей соответственно. На четыре ночи можно съездить в Москву за 38–52 тысячи рублей или в Подмосковье — за 83–90 тысяч рублей.

Дороже всего обойдется новогодний тур в Кавминводы — 110–122 тысяч рублей на двоих за 9 ночей.

Ранее сообщалось, что самый дорогой авиабилет на новогодние праздники по состоянию на конец ноября был продан за 243 620 рублей в одну сторону на одного человека. Как выяснили эксперты, такую сумму заплатил пассажир за перелет в Чили экономическим классом.