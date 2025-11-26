В Ессентуках восстановят историческое здание гостиницы «Метрополь»

Здание бывшей гостиницы «Метрополь» восстановят в ставропольском городе-курорте Ессентуки. Памятник архитектуры регионального значения планируется отреставрировать с сохранением первоначального облика.

© «Это Кавказ»

«В Ессентуках обсудили проект восстановления здания бывшей гостиницы „Метрополь“. Стены помнят начало XX века и постояльцев — известных деятелей культуры. Сейчас здание в частных руках, и владелец готов восстановить его с сохранением исторического облика», — написал в своем телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Ремонтные работы также проведут на Театральной площади и на улице Интернациональная, где стоит «Метрополь». Реконструкция запланирована в рамках программы комплексного развития краевых городов-курортов в ближайшие 5 лет.

«В крае реализован уже не один подобный проект, это правильный путь. Историческое наследие — это то, что делает наши курорты уникальными. Люди приезжают сюда, чтобы почувствовать их особую атмосферу. И наша задача — сохранить ее», — добавил глава региона.

О гостинице «Метрополь»

Гостиница «Метрополь» была возведена в 1905—1907 годах по проекту архитектора Эммануила Ходжаева. Здание включало в себя 64 номера, ресторан, концертный и читальный залы, на территории были огород и ферма. Здесь останавливались известные писатели и поэты Максим Горький, Антон Чехов, Владимир Гиляровский, Осип Мандельштам, а также театральный режиссер Константин Станиславский. Объект имеет статус памятника архитектуры регионального значения.