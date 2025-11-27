Вместо обычного отдыха все больше россиян выбирают научно-популярный туризм

Более 2,4 миллиона россиян в 2024 году выбрали научно-популярный туризм вместо обычного отдыха. Особой популярностью пользуются маршруты, связанные с космосом, археологией и атомной энергетикой.

Программа научно-популярного туризма, разработанная в рамках Десятилетия науки и технологий, продолжает набирать популярность. Проект предлагает десятки маршрутов, которые позволяют не только путешествовать, но и получать новые знания — от космонавтики до вулканологии.

Статистика 2024 года показывает значительный интерес к таким познавательным путешествиям. Более 70 тысяч школьников и 157 тысяч студентов воспользовались возможностью посетить передовые научные объекты, понаблюдать за работой ученых и даже принять участие в небольших исследованиях. Общее количество участников программы достигло 2,4 миллиона человек, что подтверждает растущий спрос на интеллектуальный отдых.

Ранее писали, что в Марий Эл определено восемь земельных участков общей площадью 50 гектаров для реализации туристических проектов. Три из них в Йошкар-Оле уже имеют инвесторов. Кроме того, в Санкт-Петербурге с 26 по 28 ноября пройдет III Всероссийский форум по развитию патриотического туризма. Эксперты из 30 регионов обсудят цифровые форматы, гастрономию и новые маршруты.