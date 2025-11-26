В Нижнем Новгороде введут туристический налог

С 2026 года в Нижнем Новгороде официально вводится туристический налог. Деньги от него будут направляться в городской бюджет на развитие туристической инфраструктуры. Власти уже планируют получить от него 200 млн рублей в первый же год.

«В соответствии с Налоговым кодексом налогоплательщиками данного налога являются организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест временного проживания в средствах размещения, включенных в реестр», – рассказала директор департамента экономического развития и инвестиций Нижнего Новгорода Елена Антонова.

Налоговые ставки предлагают установить в следующем размере:

2026 год: 2 % от стоимости проживания.

2027 год: 3 %.

2028 год: 4 %.

С 2029 года: 5 %.

Антонова добавила, что турналог уже действует в 10 городах-миллионниках, например, в Перми и Казани. На территории Нижегородской области он работает в Балахнинском, Володарском, Городецком, округах и Арзамасе.

«Посмотрите на Питер, Сочи, Минеральные воды, где давно работает этот налог. Эти средства вкладываются в благоустройство, инфраструктуру, собственно в то, зачем туристы и гости едут в конкретную географическую локацию. Нижний превратился в один из самых интересных туристических кластеров. Естественно, нам требуется поддерживать, развивать, благоустраивать инфраструктуру», – высказался об инициативе председатель комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике гордумы Марк Фельдман.

Он подчеркнул, что турналог никак не повлияет на жителей города.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что с 26 октября аэропорт Нижнего Новгорода перешел на зимнее расписание. Пассажирам доступно 18 направлений: 6 зарубежных и 12 по России.