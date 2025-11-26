Москвичи планируют провести Новый год в столице как туристы

Туроператоры сообщили, что москвичи на Новый год предпочитают бронировать номера в отелях, заказывать экскурсии в Кремль и на ВДНХ, желая отметить праздники, не покидая столицу.

Для москвичей это возможность почувствовать себя туристом в собственном городе, избавиться от бытовой суеты и полностью погрузиться в праздничную атмосферу, — отметили в «Интуристе».

По данным туроператоров, продажи таких туров увеличились на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. В компании FUNSUN также отметили, что горожане стремятся провести праздники в отелях столицы.

Москвичи активнее рассматривают возможность новогоднего отдыха «в пределах города» — с проживанием в центре, готовой экскурсионной программой и праздничной атмосферой без необходимости дальних перелетов, — рассказали в компании.

По их словам, этот формат особенно популярен среди семей с детьми и тех, кто хочет сменить обстановку, передает «Ассоциация туроператоров».

Ранее в пресс-службе столичного Комитета по туризму рассказали, что деловой туризм — одно из самых перспективных направлений развития отрасли в столице. С бизнес-целями Москву посещает каждый пятый гость из российских регионов. Кроме того, по рабочим делам столицу посещает каждый восьмой иностранец. Ожидается, что к 2030 году общее количество таких туристов достигнет восьми миллионов человек.