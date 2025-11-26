В Самаре с 2026 года вводят туристический налог

Самарская гордума приняла решение о введении туристического налога на территории города. Новый сбор начнет действовать с 1 января 2026 года и будет взиматься с гостиничного бизнеса в местный бюджет, сообщает депутат Дмитрий Асеев.

© РИА Новости

По словам Асеева, налоговая ставка будет постепенно увеличиваться: в 2026 году составит 1%, а с 2030 года достигнет 5% от налоговой базы.

Ожидается, что введение налога принесет в бюджет Самары значительные поступления: 95 млн рублей в 2026 году и 143 млн рублей в 2028 году. Эти средства уже учтены в проекте городского бюджета. Полученные от налога средства планируется направить на благоустройство общественных территорий, ремонт городской инфраструктуры и создание новых объектов притяжения для гостей города.

Стоит отметить, что аналогичное решение о введении туристического налога с 2026 года ранее приняли в Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Похвистневе и ряде муниципальных районов Самарской области. Ранее в Госсовет Татарстана внесли законопроект о продлении налоговых льгот для гостиниц до 2030 года.