«Олени вместо банковской карты». Тревел-блогер описал жизнь ненцев в России

Российский тревел-блогер Денис Забелин посетил ненецкие стойбища в тундре и описал жизнь оленеводов в России словами «олени вместо банковской карты». Наблюдениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, деньги ненцев не лежат на картах, как у городских жителей, а «ходят по тундре на четырех ногах». Олени дают тундровикам мясо, шкуры и рога — все это коренные народы Севера используют в быту и продают заготовителям.

«Оленеводство здесь не просто "отрасль" — это способ вместить в стадо и супермаркет, и транспортный парк, и накопления на черный день», — добавил Забелин.

Также жители тундры активно работают с туристами: они предлагают им ночь в чуме, дегустацию строганины и катание на оленьих упряжках.

«Четыре, пять туристов с готовностью заплатить за "жизнь в тундре" столько, сколько в городе стоит хороший отель на выходные, превращают обычный чум в мини‑бизнес», — поделился путешественник.

Россиянин отметил, что у ненцев так же, как и у других жителей страны, есть дорогие смартфоны и спутниковое телевидение, а снегоходы сопоставимы по значимости с семейным автомобилем. При этом деньги не решают все в тундре — большая часть жизни здесь до сих держится на натуральном хозяйстве.

«Внутри общин живет старый добрый бартер: рыба меняется на мясо, мясо на ягоду. Иногда в ход идет и работа: помог с ремонтом мотора и получил часть улова», — подчеркнул блогер.

