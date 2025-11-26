В Петербурге обсудят развитие патриотического туризма

В Санкт-Петербурге с 26 по 28 ноября пройдет III Всероссийский форум по развитию патриотического туризма. Мероприятие соберет экспертов из 30 регионов страны для обсуждения интеграции музеев в турпродукты, научно-популярного и гастрономического туризма, а также цифровых технологий в продвижении культурного наследия.

Как отметил председатель комитета по развитию туризма города Евгений Панкевич, Петербург является одним из лидеров этого направления. Форум, тема которого в этом году — «Патриотический туризм как пространство диалога поколений», будет включать не только дискуссии, но и интерактивные сессии, нацеленные на создание конкретных проектов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее писали, что ведущее туристическое издательство Fodor's опубликовало список направлений, от посещения которых стоит воздержаться в 2026 году. В антирейтинг вошли Антарктида, Канарские острова и Монмартр из-за чрезмерной туристической нагрузки. Кроме того, на заседании комиссии Госсовета по туризму обсудили итоги сезона и меры по повышению безопасности путешественников. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о значительном росте числа инцидентов с туристами.