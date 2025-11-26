Отдых в России стали бронировать на год вперед

Россияне бронируют отдых на год вперед. В первую очередь это касается тех, кто планирует путешествие по России и Абхазии. Причина проста: туристы хотят получить лучшие места по выгодной цене. А некоторые боятся просто не попасть на нужный курорт. Поэтому уже сейчас многие выкупают номера в популярных объектах на сентябрь-октябрь 2026-го и даже на следующий Новый год. Это отмечают и турагенты, и туроператоры.

«Чаще всего бронируют поездки в Сочи, Анапу, Геленджик, Туапсе, популярные экскурсионные и сити-туры в Санкт-Петербург и Москву. Плюс короткие путешествия по городам Золотого кольца. Популярен Калининград», – рассказали в Fun&Sun.

И уточнили, что экономия при раннем бронировании отелей в России на следующую осень сейчас достигает 35%. В санаториях столь существенной разницы в цене, как правило, нет – у них тарифы стабильнее.

«Главное преимущество раннего бронирования санаториев – возможность выбрать нужный номер и программу: к началу высокого сезона свободных мест может не остаться», – пояснили представители туроператора.

В числе прочих уже сформировали предложения на осень 2026 года City Park Hotel Sochi, Bridge Resort, «Сочи Парк отель», санатории «Металлург» и «Адлеркурорт» в Сочи; Corudo Family Resort & Spa, Город Mira Ultra All Inclusive в Анапе; санаторий «Красная Талка» и «Приморье Grand Resort Hotel» в Геленджике; Kaiserhof Hotel, спа-отель «Зеленоградск» в Калининграде.

«Если вы хотите номер с ремонтом в ОПК “Пицунда”, брать его нужно сейчас – потом просто не будет, – отметила Анастасия Полякова, франчайзи компании “Розовый слон” из города Шахты (Ростовская область). – В санатории “Адлеркурорт” к началу сезона уже выбирать не из чего, да и цена будет гораздо выше. Поэтому его бронируют даже с 100%-ной предоплатой».

Турагент-блогер из Москвы Ирина Сампара объясняет ситуацию тем, что осень и зима хорошо подходят для оздоровительного отдыха, но мест, в которых оптимально сочетаются цена и качество, не так много. «В том же Адлере и Сочи объектов с хорошей зеленой территорией, бассейном с подогревом, сильной лечебной базой и сервисом минимум на три звездочки, да так, чтобы это стоило не как крыло самолета, всего два: “Бургас” и “Знание”. И как только они публикуют цены на следующий год, у меня народ их тут же “загребает лопатой”». Кстати, попасть в «Бургас» с 27 сентября по 4 октября вообще не получится – все номера уже выкуплены.

«Мы отмечаем такую тенденцию ежегодно. Уже сейчас у нас бронируют номера на следующий зимний и пиковый сезоны – новогодние праздники и рождество. В первую очередь разбирают отели, расположенные в шаговой доступности от станций канатной дороги», – рассказала Елена Экинджи, руководитель по внешним коммуникациям курорта «Архыз», ГК «Мантера».

А турагенты отмечают, что некоторые гостиницы при условии столь раннего бронирования предлагают весьма выгодные условия: например, 30% предоплаты и бесплатная отмена за 2 недели до заезда – турист, по сути, ничем не рискует.

«Отели, выставляя цены на год вперед, получают возможность собрать определенную сумму уже сейчас и на эти деньги подготовиться к новому сезону или удержать персонал в период невысокого спроса. Это гораздо выгоднее, чем брать на те же цели кредит в банке», – объяснил щедрость мест размещения руководитель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

Кстати, в Крыму до пандемии практика бронирования на год вперед была очень популярна. Сейчас спрос не так высок, и чтобы его подстегнуть ряд отельеров уже сформировал ценовые программы до конца 2026 года, предлагая тем, кто готов вносить предоплату сейчас, скидки в размере 10–30%.

