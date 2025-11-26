Большой гид по Нижнему Новгороду: что посмотреть за один день, куда сходить, где погулять

В 2024 году Нижегородскую область за один-два дня. «Лента.ру» составила подробный гид для насыщенных выходных в столице Приволжья в любой сезон 2026 года.

© Lenta.ru

Как добраться до Нижнего Новгорода

На поезде

Из Москвы легче и быстрее всего доехать на «Ласточке». Путь займет меньше четырех часов, а стоимость билетов начинается от 2000 рублей. Можно выбрать и поезд дальнего следования, путь займет около 6 часов, а билеты будут дешевле.

Из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород ходят обычные поезда дальнего следования. Стоимость билетов начинается от 2,6 тысячи рублей. Время в пути — от 14 часов.

Откуда еще удобно добираться до Нижнего Новгорода на поезде:

Владимир — время в пути 2 часа на скоростных «Ласточке» или «Буревестнике», билеты — от 1500 рублей; Иваново — 3 часа на «Ласточке», билеты — от 1100 рублей; Саранск — 5 часов на экспресс-электричке (только по выходным), 7,5 часа на обычном поезде, билеты — от 950 рублей; Киров — 5,5 часа на «Ласточке», билеты — от 1500 рублей; Казань — 6 часов на экспресс-электричке, билеты — от 1600 рублей.

На самолете

Регулярные рейсы из Москвы в Нижний Новгород до аэропорта Стригино есть у «Аэрофлота»: самолеты в Нижний отправляются ежедневно утром, днем и вечером. Время в полете составляет 1 час 25 минут, стоимость билетов начинается от 4000 рублей без учета багажа.

Из Санкт-Петербурга лететь немного дольше — 2 часа ровно, рейсы есть у «Аэрофлота» и Smartavia. Цены стартуют от 4600 рублей.

Откуда еще можно быстро долететь до Нижнего Новгорода

Из других регионов на самолете в Нижний Новгород тоже можно добраться — и вполне быстро. Но обратите внимание, что прямые рейсы есть не каждый день.

Екатеринбург — время в пути 2 часа, стоимость билетов — от 8 тысяч рублей без учета багажа; Челябинск — около 2 часов, билеты — от 7 тысяч рублей; Калининград — 3 часа, билеты — от 7 тысяч рублей; Новосибирск — 4 часа, билеты — от 14 тысяч рублей; Сочи — 3,5 часа, билеты — от 10 тысяч рублей.

На машине

Из Москвы до Нижнего — 430 километров по трассе М7 «Волга», без пробок это расстояние можно преодолеть за 5-7 часов.

А вот из Петербурга добираться гораздо дольше — 1130 километров, это примерно 14-15 часов пути.

Откуда еще удобно добираться до Нижнего Новгорода на машине:

Чебоксары — расстояние около 245 километров, время в пути 3,5 часа; Владимир — 240 километров, 3,5 часа; Йошкар-Ола — 350 километров, 4,5 часа; Казань — 420 километров, 5,5 часа; Ульяновск — 450 километров, 5,5 часа.

Где остановиться в Нижнем Новгороде

Если вы не хотите тратить много времени на дорогу, выбирайте гостиницу в центре города, рядом с главными достопримечательностями, ресторанами и музеями. Есть и дорогие отели с полным спектром услуг, и более доступные варианты.

Например, цены за номер на двоих в трехзвездочном отеле в центре Нижнего Новгорода зимой 2025/2026 стартуют от 5 тысяч рублей. А за ночь в пятизвездочном отеле в центре придется заплатить от 10 тысяч рублей.

История и современность

Нижний Новгород — один из старейших городов России. Он был основан в месте слияния рек Волги и Оки в XIII веке — в 2021 году отметил свое 800-летие. Со временем город превратился в крупный торговый центр с развитым ремесленным делом и мощной промышленностью.

«Здесь проходили знаменитые Нижегородские ярмарки, которые привлекали купцов со всей страны и из-за границы», — рассказала «Ленте.ру» управляющий партнер и основатель агентства авторских путешествий «Премьер Туризм» Камила Валибекова.

В разное время здесь бывали царь Петр I и императрица Екатерина II.

В советское время город был переименован в Горький в честь писателя Максима Горького.

Во время Великой Отечественной войны Нижний Новгород был одним из важнейших центров оборонной промышленности страны, из-за этого город был десятки раз атакован немецкой авиацией

Сегодня, гуляя по Нижнему Новгороду, который в просторечии называют просто Нижний, можно посетить древний кремль в историческом центре, осмотреть Михайло-Архангельский собор, увидеть памятники архитектуры разных эпох, церкви и многочисленные музеи, а также полюбоваться живописными пейзажами и видами на обе реки.

«У Нижнего Новгорода своя атмосфера. Это крупный современный город, в котором много интересной архитектуры: дома XIX и начала XX века, роскошные купеческие особняки, промышленные постройки, конструктивистские дома-коммуны», — рассказала «Ленте.ру» PR-менеджер сервиса «Авито.Путешествия» Дарья Шулик.

По ее словам, всего в городе более 40 музеев и 10 театров. Любители клубного отдыха смогут по достоинству оценить и насыщенную вечернюю жизнь города. В Нижнем и недалеко от него ежегодно проводятся различные фестивали и праздники.

Впрочем, Нижний Новгород будет интересен не только поклонникам старинной архитектуры и фанатам танцевальной музыки: сюда можно ехать семьям с детьми, молодежным компаниям, любителям неспешных прогулок.

Нижегородский кремль

Где находится: Кремль, 6А. Часы работы: весной и летом — с 06:00 до 02:00, осенью и зимой — с 07:00 до 22:00. Стоимость посещения: вход на территорию кремля бесплатный, билеты на выставку музея и крепостную стену — от 500 рублей.

Нижегородский кремль — второй по величине в России после московского. Крепость на холме удалось сделать максимально эффективной для обороны: это древнейшее сооружение служило городу защитой с начала XVI века. «Нижегородский кремль не похож ни на один из кремлей России, он стоит на крутом откосе», — рассказала руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслет» (входит в «Слетать.ру») Ксения Андрианкова.

82 метра составляет рекордный перепад высот между верхней и нижней точками Нижегородского кремля

Кремль построили в XVI веке на месте старого дубового крепостного укрепления. Каменную стену возвели протяженностью 2 километра, у пяти башен Кремля прямоугольной формы были ворота. Помимо них, на стене было восемь круглых глухих башен. За всю историю Нижегородский кремль ни разу не был взят врагом, но позже утратил военное значение.

Интересно, что несколько раз обсуждался вопрос о сносе Кремля: сначала по приказу Екатерины II, а затем по решению советских властей. Однако каждый раз снос откладывался по разным причинам — так Кремль сохранился до наших дней.

К юбилею Нижнего Новгорода Кремль был реконструирован, в том числе восстановлены обрушившиеся участки и укреплены склоны Дарья Шулик PR-менеджер сервиса путешествий

До сегодняшнего дня сохранились все 13 башен Кремля. На четырех башнях — Тайницкой, Часовой, Борисоглебской и Георгиевской — есть смотровые площадки. В Дмитриевской, Никольской, Зачатьевской и Ивановской башнях организованы музеи. Кроме того, тут работает государственный центр современного искусства «Арсенал», Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина.

Центр современного искусства «Арсенал»

Где находится: Кремль, 6. Часы работы: вторник-воскресенье — с 12:00 до 20:00. Стоимость посещения: от 200 рублей.

Главная задача центра — демонстрация современного искусства в широком контексте мировой культуры. Тут проводится много выставок, организуют просветительские, детские и инклюзивные программы. Свое название центр получил из-за месторасположения: он находится в здании арсенала Нижегородского кремля, это строение — памятник позднего классицизма.

Что еще посмотреть в Кремле

В беседе с «Лентой.ру» директор международной сети турагентств «Хоттур» Наталья Шевцова посоветовала посмотреть:

древнейший каменный храм Архангела Михаила, памятник шатрового зодчества XVII века; Дом Советов архитектора Александра Гринберга, яркий образец конструктивизма.

Кроме того, на территории Кремля есть сады и места для отдыха. Прогуливаясь по территории, можно дойти до Вечного огня и смотровой площадки, откуда открывается вид на стрелку Оки и Волги, собор Александра Невского XIX века постройки и стадион «Нижний Новгород». Дальше стоит отправиться к реке — на Нижне-Волжскую набережную или улицу Рождественскую, либо подняться к Верхне-Волжской набережной и площади Минина и Пожарского.

Прогулка по Большой Покровской улице

В XVII веке Большая Покровская улица, одна из главных современных достопримечательностей Нижнего Новгорода, была частью дороги в Москву. Сегодня попасть на нее можно, выйдя на станции метро «Горьковская». На улице обустроена большая пешеходная зона с магазинчиками, сувенирными лавками и кафе, этим Большая Покровская похожа на московский Арбат.

«Большая Покровская улица, получившая свое название в честь расположенной на ней церкви Покрова Пресвятой Богородицы, соединяет площадь Минина и Пожарского, площади Театральную, Лядова и Горького. Отсюда хорошо видна Дмитровская башня Кремля», — пояснила Наталья Шевцова.

Улица долгое время считалась дворянской, так как на ней жили знатные и богатые люди. Архитектура напоминает о купеческом Нижнем Новгороде — по сути, сегодня это музей под открытым небом.

Во время прогулки по Большой Покровской стоит обратить внимание на следующие дома:

«Нижегородский Хогвартс» — похожее на замок здание Центрального банка с решетчатыми окнами и витражами, оно было построено в неорусском стиле в честь 300-летия дома Романовых; местный Дворец Труда, построенный в стиле барокко; бывший корпус верхнепосадских торговых палат, образец классицизма.

Театр драмы имени Максима Горького

Где находится: Большая Покровская улица, 13. Часы работы: зависит от спектакля. Стоимость билетов: от 500 рублей.

Один из старейших театров России, основан в конце XVIII века. Находится в историческом здании, которое является объектом культурного наследия. Славится классическими и современными постановками, театралы высоко оценивают актерскую игру. А еще на территории театра расположен необычный арт-объект — памятник блогерам.

Игрушечный музей

Где находится: Большая Покровская улица, 8. Часы работы: вторник-воскресенье — с 11:00 до 18:00. Стоимость посещения: 100 рублей для школьников и пенсионеров, 150 рублей для взрослых.

Совместный проект Нижегородского музея-заповедника и художника Александра Лаврова, собравшего уникальную коллекцию игрушек, которыми играли дети на протяжении последних ста лет. Один из лучших музеев в Нижнем Новгороде находится в трехэтажном здании — памятнике архитектуры XIX века.

Арт-галерея «Кладовка»

Где находится: Большая Покровская улица, 8. Часы работы: вторник-воскресенье — с 12:00 до 19:00. Стоимость посещения: 100 рублей для школьников и пенсионеров, 150 рублей для взрослых.

Это машина времени, открывающая портал в эпоху Советского Союза. Гости попадают в атмосферу 1970-х: здесь раритетные вещи, магнитофоны, виниловые пластинки, велосипеды, на стенах развешены плакаты в стиле пинап. В «Кладовке» есть литературный зал, в котором проходят выставки книг, газет и журналов. А еще там можно купить сувениры ручной работы.

Музей «Город в шоколаде»

Где находится: Большая Покровская улица, 50В. Часы работы: понедельник-воскресенье — с 10:00 до 18:00. Стоимость посещения: от 100 рублей.

Сладкая история города: портреты известных уроженцев Нижнего Новгорода, скульптуры, городские пейзажи из натурального шоколада. В музее проходят мастер-классы по изготовлению шоколадных картин. Кроме того, здесь можно купить сладкий сувенир близким.

Технический музей

Где находится: Большая Покровская улица, 43. Часы работы: вторник-воскресенье — с 11:00 до 18:00. Стоимость посещения: от 150 рублей.

Посетители могут узнать много интересного о самых разных приборах и инструментах. В экспозиции, среди прочего, выставлены старинные станки, которые работают до сих пор, механическая бормашина, устройство для снятия обуви, пожарная помпа и многое другое.

«Театр со вкусом»

Где находится: Большая Покровская улица, 43. Часы работы: понедельник-воскресенье — с 10:00 до 18:00. Стоимость посещения: от 1800 рублей.

Единственный семейный кулинарный театр в России. За девять лет своего существования он стал одним из самых популярных мест досуга в центре Нижнего Новгорода. Там играют 17 спектаклей на любой вкус: постановки посвящены разным культурам, странам и особенностям местной кухни.

Скульптуры

На Большой Покровской улице установлены скульптуры, ставшие местными достопримечательностями. С ними любят фотографироваться туристы. Вот самые популярные:

городовой; веселая коза; почтальон с велосипедом; гувернантка с мальчиком; фотограф с собакой; модница перед зеркалом.

Кроме того, у театра драмы на лавке сидит бронзовый Евгений Евстигнеев — легендарный советский и российский артист театра и кино, уроженец Нижнего Новгорода. Его имя носит местное театральное училище.

Прогулка по набережным Волги

По другую сторону от Кремля находится городская набережная Волги, разделенная на нижнюю и верхнюю части — Нижне-Волжскую и Верхне-Волжскую соответственно. Площадь Минина и Пожарского — подходящее место, чтобы начать путешествие к набережной. Оттуда открываются прекрасные виды на место слияния Волги и Оки.

Чкаловская лестница

Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные соединяет знаменитая Чкаловская лестница, построенная в форме восьмерки. Официальное название — Волжская лестница — вытеснило народное: местные жители называют ее в честь летчика Валерия Чкалова, памятник которому установлен на смотровой площадке наверху, рядом с Георгиевской башней Кремля.

Это одна из самых длинных лестниц в России. Была заложена в 1944 году в честь победы в Сталинградской битве.

560 ступеней на обеих частях «восьмерки» Чкаловской лестницы

«Чкаловская лестница — это архитектурный объект, визитная карточка Нижнего Новгорода. Недавно была реконструирована: обновили ступени и установили художественное освещение», — отметила Дарья Шулик.

Нижне-Волжская набережная

На нижнем пролете лестницы, уже почти на берегу Волги, на постаменте установлен катер «Герой», который принимал участие в гражданской войне и Сталинградской битве.

От него начинается прогулка по Нижне-Волжской набережной. Это историческое место: ранее тут находились деревянные дома ремесленников и купцов. В XVIII веке эти постройки сгорели при пожаре, и с тех пор было принято решение строить на территории набережной исключительно каменные здания.

Современная набережная была открыта к Чемпионату мира по футболу 2018 года, который проходил в России. В настоящее время это одно из самых популярных мест у жителей Нижнего Новгорода. Людей привлекают благоустроенные зоны отдыха, смотровые площадки, выделенные велосипедные дорожки.

Нижегородская канатная дорога

Где находится: Казанская набережная, 8А. Часы работы: понедельник-четверг — 06:45-21:00, пятница — 06:45-22:00, воскресенье и праздничные дни — 09:00-22:00. Стоимость посещения: поездка в одну сторону для взрослого — 150 рублей, для детей от 7 до 11 лет — 75 рублей, для детей до 7 лет бесплатно.

Нижегородская канатная дорога соединяет города Нижний Новгород и Бор, разделенные Волгой.

12,5 минуты составляет время в пути по канатной дороге в одну сторону

Канатная дорога дополняет такие виды транспорта, как речное такси, электропоезда и автобусы. Популярна она и у туристов. «Прогулка по канатной дороге, соединяющей два берега Волги, позволяет увидеть лучшие виды на город и главные достопримечательности Нижнего Новгорода», — уверена Ксения Андрианкова.

Канавинский мост через Оку

По набережной можно дойти до места слияния Волги и Оки и посмотреть на Канавинский мост. Первый из постоянных мостов через Оку, он соединяет нижнюю и верхнюю части Нижнего Новгорода. Длина моста, названного в честь одноименного района, составляет 795,5 метра, ширина — 23,6 метра. По мосту можно гулять пешком и любоваться видами. Особенно красиво тут на закате.

После прогулки по Нижне-Волжской набережной можно вернуться к Чкаловской лестнице и по ней подняться наверх.

Верхне-Волжская набережная

Верхне-Волжская набережная появилась благодаря указу императора Николая I, который приказал создать бульвар и превратить откос холма в парк, чтобы люди могли наслаждаться видом на реку и Заволжье.

Александровский сад

С Верхне-Волжской набережной открываются виды на огромный городской общественный парк — Александровский сад, основанный в 1835 году, занимает площадь 35 гектаров. К 800-летию города в парке были восстановлены тропиночная сеть и лестница, воссоздана открытая сцена «Ракушка», сгоревшая в 90-х.

А на променаде набережной много старинных особняков.

Особняк купца Сироткина

Где находится: Верхне-Волжская набережная, 3. Часы работы: вторник, среда — с 10:00 до 18:00, четверг — с 12:00 до 20:00, пятница — воскресенье с 11:00 до 19:00. Стоимость посещения: от 200 рублей.

Особняк был построен в 1896-1898 годах и стал одним из первых зданий города в стиле модерн. Сегодня здесь находится отдел зарубежного искусства Нижегородского государственного художественного музея. Гости дома купца Сироткина могут познакомится с искусством Западной Европы, а также посетить различные тематические выставки.

Усадьба Рукавишниковых

Где находится: Верхне-Волжская набережная, 7. Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00. Стоимость посещения: от 350 рублей.

Усадьба построена в XIX веке в стиле барокко и принадлежала богатой купеческой семье: там проводились балы и торжественные мероприятия. Сегодня посетители музея могут увидеть роскошные интерьеры с лепниной, картинами и скульптурами, а также старинные предметы быта. Здесь устраивают разные выставки, посвященные и истории Нижнего Новгорода, и известным людям, связанным с городом.

На Верхне-Волжской набережной стоит также обратить внимание на следующие строения:

бывший «Жилой дом железнодорожников», памятник постконструктивизма; усадьбу Каменских, построенную в стиле неоклассицизма, памятник федерального значения; здание бывшего Мариинского института благородных девиц, образец николаевского классицизма.

Рождественская улица

По одну сторону от Чкаловской лестницы идет променад Верхне-Волжской набережной, а по другую — протянулась Рождественская улица, которая может потягаться с Большой Покровской за звание самой известной улицы Нижнего Новгорода.

На Рождественской улице в XIX веке кипела вся деловая жизнь города. Причем дух российского купечества почти без изменений сохранился до наших дней: здесь работают банки, стоят бывшие доходные дома. Рядом открыты церкви, возвышается собор в честь пресвятой Богородицы, построенный в стиле русского барокко.

В самом начале Рождественской улицы, неподалеку от Кремля, находится памятник организаторам народного ополчения Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому — копия знаменитого памятника, установленного на Красной площади в Москве

Кроме того, сегодня на Рождественской открыто огромное количество ресторанов, кафе и баров: от кофеен до заведений традиционной русской кухни, от бюджетных пабов до элитных коктейль-баров. Среди прочего здесь можно попробовать пиво производства Горьковской пивоварни — фирменный паб компании находится в одном из исторических зданий Рождественской улицы.

Рестораны и бары

Где еще пообедать, поужинать, выпить рюмку дижестива? Вот эти заведения порекомендовали «Ленте.ру» сами нижегородцы.

Рестораны:

Ресторан «Пяткин», Рождественская, 25. Классическая русская кухня: здесь можно попробовать щучью икру, суп в ржаном горшочке и волжскую стерлядку. Ресторан Yale, Рождественская, 30. Заведение современной русской кухни: здесь подают солянку с почками кролика, лопатку козленка и сорбет с щавелем. Бургерная «Салют», Октябрьская, 9А. Классическое заведение быстрого питания: можно попробовать бургер с говяжьей или куриной котлетой на гриле и даже вегетарианский вариант этого блюда. «Шаурма на Средном», Костина, 13. Это просто ларек на рынке, но о нем знают и далеко за пределами Нижнего: шаурму здесь готовят по классическим рецептам давно, можно заказать также бургеры или шашлык. Ресторан «Парк Культуры», Верхне-Волжская набережная, 10А. Заведение европейской и авторской кухни, где подают уху из петуха с судаком, тартар из говядины с мороженым из пармезана, черные чебуреки с камчатским крабом. Бистро «Цейлон», Большая Покровская, 15. Это бистро современной индийской кухни, где, кроме множества вариантов карри, можно попробовать несколько видов чая масала. Ресторан «Безухов», Рождественская, 6. В заведении можно попробовать блюда современной кухни, переосмысленные на русский манер: например, бургер с олениной, медовик с фермерским медом или пельмени с судаком.

Бары

Бар «Медные Трубы», Рождественская, 40. Камерное место с авторскими коктейлями на любой вкус. ÖÖSEL bar, Алексеевская, 11. В переводе с эстонского название этого заведения означает «ночь», и оно действительно работает только по вечерам. В ÖÖ можно попробовать авторские коктейли и дистилляты. Паб «Горьковская пивоварня», Рождественская, 29. Продукция одноименного производства продается в супермаркетах по всей стране, но именно здесь, в центре Нижнего, расположен фирменный паб, где можно попробовать свежее пиво из «Горьковской». Travnik, Рождественская, 30. Ботанический коктейльный бар, основу которого составляют напитки из собственных дистиллятов. К коктейлям можно взять тартар из ягненка или филе судака. «Селедка и кофе», Рождественская, 19. Небольшой бар, который считается местом притяжения местной творческой молодежи. В меню — множество видов тартара, бургеров, настоек и необычных коктейлей.

Парки

Музей деревянного зодчества «Щелоковский хутор»

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор», который расположен всего в семи километрах от Нижегородского кремля, — обязательный пункт туристической программы. Музей под открытым небом размещается на 36 гектарах территории одноименного лесопарка. Здесь собраны памятники деревянного зодчества — уникальные образцы русской архитектурно-строительной культуры с конца XVII до начала ХХ века. Они были привезены сюда из Городецкого, Семеновского, Ковернинского, Кстовского районов Нижегородской области.

В парке есть озера и пляж, а большую часть заповедника составляет лесная зона.

Недалеко от Сахарного дола, на первом озере, зимой оборудуют три горки: две небольшие детские и одну взрослую, высотой шесть метров. Можно весело провести время с детьми и покататься на тюбингах, есть пункт проката Наталья Шевцова представитель сети турагентств

Парк «Швейцария»

Еще один городской парк, расположенный недалеко от «Щелоковского хутора», на набережной Оки.

170 га составляет площадь нижегородской «Швейцарии»

Парк появился больше века назад, а назван был так из-за живописного вида, открывающегося с верхнего берега Оки. «К 800-летию Нижнего Новгорода инфраструктура парка была значительно улучшена: тут появились дендрарий, экотропа, смотровые площадки с качелями, летний кинотеатр и танцевальные площадки», — рассказывает Дарья Шулик.

Сегодня в парке проводятся различные праздничные мероприятия, фестивали и культурные события. В теплое время года стоит прогуляться тут с экскурсоводом, узнать историю этого места, пройти по экотропе, поискать уникальные краснокнижные растения.