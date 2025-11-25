Сколько туристов посетят горнолыжные курорты России

В новом зимнем сезоне число туристов на горнолыжных курортах России увеличится на 10%. Такой прогноз прозвучал на селекторном совещании в Минэкономразвития РФ.

«В текущем сезоне Ассоциация горнолыжных комплексов прогнозирует дальнейший рост не менее чем на 10%. Сезон катания уже стартовал на склонах Эльбруса, в Шерегеше, Абзакове и Белогорье. В декабре к ним присоединятся новые точки притяжения — курорт Мамисон в Северной Осетии и Арсеньев в Приморье», — сообщается на сайте министерства.

Как отмечено на совещании, горнолыжный туризм сохраняет статус одного из популярных видов зимнего отдыха, а основным фактором для увеличения туристического потока является транспортная доступность.

Так, в новом сезоне ряд действующих горнолыжных курортов, включая Эльбрус в Кабардино-Балкарии, расширяет и обновляет зоны катания. Кроме того, совершенствуется система модальных перевозок по единому билету до Эльбруса и Архыза.