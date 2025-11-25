Туристы жалуются, что не могут купить билеты на южные поезда

Туристы жалуются на сокращение глубины продаж билетов в южные поезда. За положенные 90 суток не загружаются в системы бронирования те составы, что отправляются на Черноморское побережье начиная с середины февраля. Хотя по другим направлениям сегодня места раскупают уже на 22-е число.

И, судя по сообщениям от перевозчика, такая проблема может наблюдаться еще достаточно продолжительное время. Как максимум старт продаж может быть задержан у составов с отправлением до 21 марта включительно. Всему виной плановый ремонт железнодорожной инфраструктуры, который будет в 2026 году на воронежском ходу. Напомним, что по этому направлению идут поезда на Черноморское побережье, Северный Кавказ, Крым, Ростов-на-Дону, Краснодар из Центральной России и Северо-Запада.

Сейчас ответственные за эти работы подразделения составляют график окон, которые необходимы для выхода спецтехники и строителей на магистраль. В связи с этим расписание движения некоторых поездов может быть скорректировано в сравнении со стандартным сезонным графиком.

Не обнаружив билетов на свои даты и не поняв сути официальных сообщений, некоторые туристы паникуют, уедут ли вообще:

«На февраль запланирован долгожданный отпуск. Что совсем поезда отменяют?» «Как попасть в Кисловодск? Путевка горит».

Порой не удается добиться истины и в разговоре со специалистами на горячей линии перевозчика:

«Только что звонила в Москву в справочную РЖД. Сказали, что все поезда с 16 февраля по март отменены, ничего не понятно лично мне».

Но бояться не стоит. Билеты на указанный период появятся позже. Главное неудобство для пассажиров в том, что это произойдет рандомно. Тут либо придется почаще проверять. Либо, что гораздо проще, подать заявку в лист ожидания. Эта опция у составов с глубиной менее 90 суток, на которые еще не открыты продажи, уже доступна.

Как отмечают туристы, на некоторые маршруты сегодня билеты все-таки начали постепенно подгружаться. Так, на даты с 15 по 22 февраля доступны для выбора по одному поезду до Анапы, Адлера и Имеретинского курорта.

