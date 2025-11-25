Туристы отдали за осенний отдых в Москве полмиллиона рублей

Самые дорогие отельные бронирования в ноябре 2025 года были зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге и Кисловодске. Исследование провели аналитики сервиса для путешествий OneTwoTrip, результаты поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, самый престижный осенний отдых состоялся у четырех россиян, которые остановились на неделю в пятизвездочном отеле столицы. За проживание и завтраки они отдали более полумиллиона рублей.

На втором месте в списке дорогих заказов оказался отдых в Северной столице: двое путешественников заплатили за две ночи и завтраки в пятизвездочной гостинице 347,1 тысячи рублей. Третью строчку рейтинга возглавил курортный город в Ставропольском крае. Один клиент остановился в Кисловодске на семь дней и снял гостиницу за 310,4 тысячи рублей, в сумму входило трехразовое питание.

Престижно провести отпуск удалось семье из двух взрослых и одного ребенка, которая за три дня отдыха на побережье Черного моря заплатила 309 тысяч рублей. Туристы остановились в пятизвездочном спа-отеле Адлера. А в Ростове-на-Дону компания из четырех человек отдала за проживание в гостинице с пятью звездами 212,5 тысячи рублей.

Ранее россиянам назвали города, которые побили рекорды осенних поездок 2025 года. Лидером списка оказалась Тверь, спрос на гостиницы которой вырос на 53 процента в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.