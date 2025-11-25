Отмечен рост ранних бронирований путевок в здравницы Кавминвод

Российские туроператоры зафиксировали рост числа ранних бронирований путевок в санатории Кавказских Минеральных Вод на весну и лето следующего года.

«Текущий уровень ранних продаж туров на весну и лето 2026 года по большинству санаториев Кавминвод соответствует или даже превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Так, в компании „Русский Экспресс“ количество бронирований увеличилось на 35%, глубина продаж достигает июля 2026 года», — сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристы активно бронируют наилучшие по соотношению цены и качества места в здравницах, поскольку хотят успеть приобрести выгодные варианты. Так, в компании «Алеан» подчеркнули, что рост спроса по сравнению с прошлым годом связан с более ранним анонсированием тарифов со стороны санаториев.

Помимо этого, путешественники стали чаще выбирать длительный отдых продолжительностью 10−14 дней. Пик спроса приходится на майские праздники, период конца июня — начала июля, а также бархатный сезон в сентябре-октябре.