Распродажа «Победы» разочаровала лишь самых привередливых

Авиакомпания «Победа» предложила туристам раскупить 50 тыс. билетов на распродаже. Цены пообещали очень низкие – в том числе за 499 и 999 руб.

© tourdom.ru

Корреспондент портала «ТурДом» начал тестировать акцию на старте, в 10 утра. Обещанные на некоторых маршрутах места за 999 руб. действительно оказались доступны. Например, на рейсе Москва – Минеральные Воды отправлением 26 ноября или из столицы в Калининград на 10 января. Забронировать их по такому тарифу можно было как минимум в течение получаса.

Вопреки обыкновению, распродажа почти не вызвала негативных комментариев в сообществе «Победы» в соцсети «ВКонтакте», где авиакомпанию часто критикуют за несоответствие обещаний реальности. Вопросы у покупателей вызвало разве что скудное количество вариантов за 499 руб. Такая цена анонсировалась, например, на вылет из Санкт-Петербурга в Калининград 11 января. Полный список можно было найти в специальной таблице, которую приложили к посту о старте распродажи. При попытке корреспондента «ТурДома» «поймать» самый дешевый тариф, система бронирования несколько минут не выдавала результат, а затем предложила билет за 3,8 тыс. руб. Очевидно, самые бюджетные места на рейсе уже закончились.

Тем не менее нам удалось подобрать действительно выгодные предложения по некоторым популярным маршрутам. В том числе по интересующим туристов перелетам туда-обратно. Например, отправиться из Москвы в Сочи 30 ноября с возвращением 17 декабря можно за 4,3 тыс. руб.

Туристам из Казани предлагаются бюджетные билеты в Москву с захватом новогодних каникул: вылет в столицу 25 декабря, обратно 11 января, цена – 5,1 тыс. руб.

А вот москвичам, желающим провести зимние праздники в столице Татарстана, повезло меньше: в те же даты с 25 декабря по 11 января перелет «Победой» в Казань и обратно обойдется почти втрое дороже – 13,4 тыс. руб.

