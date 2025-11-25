Чем примечательна новогодняя Казань

Один из вариантов организовать интересную поездку на новогодние каникулы – отправиться в Казань. Редакция TourDom.ru узнала, во сколько обойдется путешествие в этот город из Москвы на двоих в период с 30 декабря по 5 января. И что обязательно к просмотру.

Билеты туда-обратно дешевле всего можно найти у авиакомпании S7. Полет составит примерно 1 час 40 минут. За места без багажа нужно будет заплатить 36 тыс. руб. Время в пути займет – 1 час 45 минут. Вариант подороже предлагает Nordwind Airlines – здесь за два места без учета чемоданов просят чуть больше 40 тыс. руб.

Путешествие в Казань на фирменном поезде обойдется в 43 тыс. для двоих в купе. Домчать здесь обещают за 11 часов. За те же места в обычном составе нужно приготовить более 33 тыс. руб. При таком варианте время в пути составит 13 часов. Билеты в плацкарте обойдутся свыше 10,7 тыс. руб.

В столице Татарстана можно подобрать отель или гостиницу как ближе к центру, так и удаленнее. Так, размещение в Relita Kazan 4*, расположенном в 2 км от главной площади, в праздничные даты предлагают от 75 тыс. руб. с завтраками в номере категории «стандарт». В «Гавань Вилл» 4* можно заселиться с видом на Волгу. Варианты предлагают от 66 тыс. руб. с завтраками. Но центр города отсюда удаленнее – в 8 км.

Для тех, кто хочет подороже, есть вариант в отеле Kazan Palace by Tasigo 5* – от 240 тыс. руб. в «люкс премиум», будет с завтраками. На территории есть бассейн, до центра города больше 2 км. Ну а самый экономный вариант – апартаменты посуточно. Цены на квартиры в столице Татарстана начинается от 2,5 тыс. за сутки. Студии с евроремонтом можно найти за 10 тыс. руб. за сутки. А вот апартаменты с видом на Волгу уже не уступают отелям – здесь просят 18 тыс.

На главную елку в республике можно поглазеть у центра семьи «Казан». Она часто входит в число самых высоких по России.

Еще одно популярное место для встречи Нового года – парк «Черное озеро». Основное действо обычно разворачивается на катке (кстати, прокат работает даже в новогоднюю ночь). Для любителей скользить по льду организовывают концертную программу. Кроме того, ночную прогулку можно устроить по главным пешеходным улицам – Баумана и Кремлевской набережной, где также будет царить атмосфера веселья и волшебства.

Для тех, кто не хочет ограничиваться самостоятельными прогулками по главным достопримечательностям Казани, есть вариант взять и экскурсионный тур на все дни. Участие для двоих обойдется примерно в 53 тыс. руб. с учетом размещения и питания. Гиды покажут вам Белокаменную крепость, отвезут в город-остров Свияжск. Также предусмотрен новогодний ужин.

Можно и самостоятельно выбрать банкет. Их предлагают местные отели. В Relita Kazan 4* билет на вечеринку обойдется в 11 тыс. руб. Гостям устроят мастер-класс по национальному танцу, также ожидается выступление группы Black Diamond и танцевальное шоу. В меню будут салаты с утиной грудкой и креветками и эчпочмак с говядиной. Алкогольные напитки разрешается принести с собой.

Новогоднее торжество организуют и в «Биляр Палас Отеле» 4*. Ценник на шоу начинается от 13 тыс. для одного. Гостям предложат салат с лососем в ореховом соусе и вяленую утку. Номера здесь уже разобраны

