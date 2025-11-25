Куда поехать на Новый год: топ отелей и санаториев в Подмосковье

Если не хочется встречать Новый год в шумной Москве, куда устремляется большинство туристов, можно отметить праздник на природе. Один из вариантов — загородные отели и санатории Московской области. В паре часов от столицы можно найти комплексы, работающие по системе «все включено», эко-отели с домиками в лесу, базы отдыха с бассейном, спа и лыжной трассой. Как встретить Новый год — 2026 в Подмосковье и какую праздничную программу подготовили местные отели и санатории, — читайте на «Ленте.ру».

Отели «все включено»

Одно из самых востребованных направлений в Подмосковье на зимние праздники — отдых в загородных отелях со спа-комплексами и подогреваемыми бассейнами. Как правило, для гостей здесь устраивают развлекательную программу, а в главную ночь года — банкет.

Уже в начале декабря многие объекты из-за высокого спроса выставили стоп-сейл на пиковые зимние даты, но в некоторых гостиницах еще остаются номера.

Приготовьтесь к тому, что номера на Новый год будут стоить как полноценный отпуск. К примеру, в четырехзвездочном отеле «Воздвиженское» можно забронировать номер на три ночи (30 декабря — 2 января) для двоих от 145 тысяч рублей

В подборке указана самая низкая цена за период с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Новогодние заезды обычно стоят дороже, и стоимость проживания чаще всего фиксированная.

Парк-отель «Воздвиженское»

Где находится: Серпухов, поселок Авангард Услуги: спа-центр, сауна Развлечения: прокат тюбингов, каток, большой парк на территории Бассейн: крытый Питание: четырехразовое по системе «все включено» Стоимость проживания: от 9,5 тысячи рублей в сутки

Если вы отправляетесь в Подмосковье на Новый год и хотите отдохнуть по системе «все включено», можно выбрать «Воздвиженское». На каникулах в отеле будут выступать известные артисты — группы HI-FI, «Технология» и другие исполнители. Запланированы неоновое шоу, пенная вечеринка, выступление артистов-аниматоров, праздничный салют. Для детей будет работать резиденция Деда Мороза, а актеры проведут несколько елок.

В праздничные каникулы гости могут отдохнуть и набраться сил в спа-центре «Вознесенского», где есть специальные программы для снятия стресса, массажи, процедуры для коррекции фигуры. Будут работать русская баня, сауна и большой подогреваемый бассейн.

В Серпухове в новогодние праздники можно посетить одну из первых страусиных ферм в России — «Русский страус». С 20 декабря по 11 января для юных посетителей здесь будет работать новогодняя ферма Деда Мороза — с квестами и праздничными подарками.

Парк-отель Zvenigorod

Где находится: Звенигород, улица Лермонтова, владение 64 Услуги: спа-центр, тренажерный зал Развлечения: каток, бар, ресторан, детский клуб Бассейн: открытый с подогревом Питание: трехразовое по системе «все включено» Стоимость проживания: от 15,6 тысячи рублей в сутки

Главная гордость этого отеля — большой круглогодичный бассейн, где можно купаться даже зимой. Второй бассейн, крытый, находится возле бани, где можно погреться после купания.

В ночь с 31 декабря на 1 января в программе — игра «Мафия», банкет, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, дискотека для детей и взрослых, огненное шоу. На каникулах гости отеля смогут поучаствовать в соревновании по керлингу, гонках на ватрушках, катании на санях и других активностях.

Valesko Hotel & SPA

Где находится: Ленинский городской округ, деревня Григорчиково, садоводческое некоммерческое товарищество Григорчиково, 2 Услуги: фитнес-зал, спа Развлечения: прокат инвентаря, рыбалка, зона барбекю Бассейн: крытый Питание: трехразовое по системе «шведский стол» Стоимость проживания: от 11,3 тысячи рублей в сутки

Эта база отдыха находится в живописном месте — на берегу реки Пахра, поэтому в каникулы можно будет порыбачить. Отель предлагает гостям варианты размещения от номеров до отдельных домиков, на территории есть комплекс с бассейном и спа.

В новогодние праздники команда отеля предлагает программу «Вокруг света» с новогодними традициями разных стран и континентов. А вечером 31 декабря запланировано африканское шоу, выступление театра иллюзий Евгения Уткина и кавер-группы Black Impact Music.

Парк-отель «Орловский»

Где находится: Московская область, Ленинский городской округ, деревня Богданиха, Орловский проезд, строение 12Услуги: фитнес-зал, банный комплекс, спа Развлечения: питомник хаски, мини-зоопарк, ночной клуб Бассейн: крытый Питание: трехразовое по системе «шведский стол» Стоимость проживания: от 17 тысяч рублей

Парк-отель «Орловский» на Новый год — 2026 будет проводить вечеринку в стиле A La Russe. В программе — выступление группы Russian Girls, иллюзионное шоу, поздравление от Деда Мороза, фейерверк и афтепати.

Атмосфера обещает быть сказочной — главный корпус, выполненный в виде замка, украсили к празднику, на всей территории устроили иллюминацию. Каждый день планируется новая развлекательная программа. Для детей пройдет несколько елок с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Гости отеля могут посетить питомник хаски с катанием на собачьих упряжках, за дополнительную плату взять экскурсию в деревню русского зодчества, попариться в бане и отдохнуть в ночном клубе на территории.

Отель «Кантри резорт»

Где находится: Московская область, Талдомский городской округ, рабочий поселок Вербилки, Дачный проезд, 8 Услуги: фитнес-зал, спа Развлечения: зоопарк, каток, прокат инвентаря Бассейн: открытый подогреваемый, крытый в спа-комплексе Питание: пятиразовое по системе «шведский стол» Стоимость проживания: от 15,1 тысячи рублей

Этот отель подходит тем, кто не хочет встречать Новый год в Москве, но не собирается ехать далеко — добраться можно на электричке от Савеловского вокзала. На Новый год — 2026 в отеле ожидаются выступления известных артистов, шоу-балет, барабанное шоу и банкет.

На территории базы отдыха есть развлечения для взрослых и детей: зоопарк с хаски и медведями, катание на лошадях, каток, банный комплекс и открытый подогреваемый бассейн.

Курорт «Пересвет»

Где находится: Сергиево-Посадский городской округ, город Пересвет, улица Пионерская, 12 Услуги: фитнес-зал, банный комплекс, спа Развлечения: панда-парк, бильярд, боулинг, зоопарк, ледовая арена Бассейн: несколько разных — крытые и открытый Питание: трехразовое по системе «шведский стол» Стоимость проживания: от 18 тысяч рублей

Для гостей отеля подготовили особенную праздничную программу в стиле 90-х, она будет идти с 30 декабря по 3 января. В новогоднюю ночь ожидается дискотека «Ретро FM» и выступление группы «Комбинация». В праздничные дни гости смогут посетить мастер-классы и стендап концерт, сыграть в «Мафию», посмотреть театрализованное шоу и спеть в караоке.

На базе отдыха из развлечений — бассейны, обучение серфингу в закрытом помещении, панда-парк, ледовая арена, бильярд и боулинг, зоопарк, детские площадки и карусели.

«Из отеля можно съездить в Сергиев Посад — посетить Троице-Сергиеву лавру и Сергиевскую кухмистерскую, где гостям расскажут об истории русской кухни и проведут дегустацию различных десертов. Также в городе есть этнопарк "Кочевник": здесь проводят экскурсии на ферму, где живут верблюды, монгольские яки, олени и северные ездовые собаки. Для туристов устраивают мастер-классы "Монгольский чай" с дегустацией и "Хантыйская кукла Акань" по изготовлению талисманов. На территории этнопарка стоит попробовать национальную бурятскую кухню и других кочевых народов, например, лагман, шурпу и плов», — рассказала «Ленте.ру» пиар-менеджер компании «Авито.Путешествия» Дарья Шулик.

LESNOY парк-отель

Где находится: Солнечногорский городской округ, деревня Пешки, строение 04Л Услуги: банный и аквакомплекс с бассейном и спа Развлечения: тюбинговая горка длиной 70 метров, прокат инвентаря, экотропа в лесу Бассейн: крытый Питание: трехразовое по системе «все включено» Стоимость проживания: от 10,6 тысячи рублей в сутки

В новогоднюю ночь гостей ждет шоу-программа с живой музыкой и танцами и уличные гулянья. Для детей проведут отдельные дискотеки, конкурсы и мастер-классы в тематике сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».

В остальное время можно плавать в большом бассейне, париться в бане (есть услуги банщика, массаж и скрабирование) или просто погулять по хвойному лесу на территории.

Санатории

Поездка в санаторий на новогодние праздники подходит тем, кто хочет не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Наконец найти время для посещения процедур — причем в комфортной обстановке, наладить питание, ходить в спа, гулять на свежем воздухе и ни о чем не беспокоиться. В Подмосковье есть санатории, где на новогодние праздники предлагают гостям и оздоровительную, и развлекательную программу.

Санаторий «Виктория»

Где находится: Пушкинский городской округ, деревня Раково Услуги: лечебно-диагностический комплекс, спа-центр, фитнес-зал Развлечения: каток, тюбинги, детская комната Бассейн: панорамный крытый Тип питания: трехразовое по системе «шведский стол» и «заказное меню с выбором ресторанных блюд» Стоимость проживания: от 6 тысяч рублей в сутки

В санатории «Виктория» на предстоящие праздники запланировано две программы — новогодний тур с 20 декабря по 2 января и рождественский оздоровительный тур с 3 по 11 января. На Новый год для гостей проведут банкет с развлекательной программой и праздничное гулянье. Для детей устроят сюрприз Дед Мороз и Снегурочка.

Оставшись в санатории на каникулы, можно поправить здоровье: санаторий предлагает более 200 видов диагностических и лечебных услуг для детей и взрослых. Доступны сауна, большой бассейн с гидромассажем и спа-капсула. Также можно гулять в лесу и кататься на санках и ватрушках.

Санаторий «Буран»

Где находится: Сергиево-Посадский городской округ, деревня Трехселище, 50 Услуги: лечебно-диагностический комплекс, тренажерный зал, детская комната Развлечения: горнолыжная трасса с подъемником, каток, беговая лыжная трасса Бассейн: крытый Питание: трехразовое по заказному меню Стоимость номера: от 4,5 тысячи рублей в сутки

Санаторий «Буран» подойдет для того, чтобы весело встретить Новый год и одновременно поправить здоровье. В новогодней программе — праздничный ужин, живая музыка, дискотека и салют. Для детей пройдут мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и открыток.

Для любителей активного отдыха в «Буране» есть горнолыжная трасса на 300 метров, которая предназначена для начинающих, а также беговая лыжная трасса и каток на свежем воздухе. Также можно отдохнуть в спа и поплавать в большом бассейне.

Санаторий «Аксаковские зори»

Где находится: городской округ Мытищи, деревня Аксаково, улица Санаторная, 4/2 Услуги: лечебно-диагностический комплекс, тренажерный зал Развлечения: выезды на экскурсии, концерты, лекции, библиотека Бассейн: крытый Питание: пятиразовое по системе «заказное меню» Стоимость проживания: от 10 тысяч рублей в сутки

Место для тихого отдыха в Подмосковье и спокойного празднования Нового года. Санаторий находится в поселке, он окружен смешанным лесом, потому в нем можно гулять и дышать свежим воздухом, чередуя с катанием на лыжах и ватрушках. А потом — отдыхать в спа, париться в бане, плавать в бассейне или ходить на вечерние кинопоказы и участвовать в турнирах по бильярду.

Загородные отели

Загородные отели и экоотели в Подмосковье на новогодние каникулы — тоже отличный вариант для беззаботного отдыха и перезагрузки. В них можно пожить на природе с красивым видом и совместить активный отдых с релаксом в бане или спа.

Экоотель «Лепота»

Где находится: Талдомский городской округ, деревня Вотря Услуги: спа-центр, сауна Развлечения: бар, прокат тюбингов, детская комната Бассейн: открытый круглогодичный Питание: трехразовое по системе «шведский стол» Стоимость проживания: от 8,7 тысячи рублей

В эко-отеле на Новый год и Рождество можно гулять по лесу, кататься на ватрушках, плавать в открытом подогреваемом бассейне и греться в сауне. Новогодняя ночь пройдет в стиле рок: гостей ждет живая музыка, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, дискотека и праздничный салют. А в программе каникул — катание на хаски, настольные игры, показы фильмов, мастер-классы и караоке.

Отель M’Istra’L Hotel & SPA

Где находится: городской округ Истра, деревня Рождествено, территория «Строй Капитал» Услуги: спа-центр, тренажерный зал, грязелечение Развлечения: пейнтбол, тир, прокат спортивного инвентаря Бассейн: крытый Питание: завтрак — шведский стол, ресторан Стоимость проживания: от 12 тысяч рублей в сутки

M’Istra’L Hotel & SPA предлагает гостям возможности как для релакса, так и для активного отдыха. Здесь есть большой бассейн, сауна, хаммам и целый велнес-центр с различными процедурами. Активности на выбор гостей: пейнтбол, тир, катание на ватрушках, санках и лыжах. В ресторане отеля можно попробовать блюда из печи и на гриле.

В новогоднюю ночь здесь пройдет дискотека нулевых: гостей приглашают на праздничный банкет и концерт под живую музыку. Большая развлекательная программа готовится и для детей. В новогодние праздники юных гостей ждут квесты, мастер-классы, спортивные состязания и мини-диско.

Комплекс отдыха «Бекасово»

Где находится: Наро-Фоминский городской округ, территория дома отдыха «Бекасово», 1 Услуги: спа-центр, сауна Развлечения: боулинг, гриль-домики, анимация, детский клуб Бассейн: крытый Питание: трехразовое по системе «шведский стол» Стоимость проживания: от 7 тысяч рублей в сутки

В новогоднюю ночь — 2026 гостей базы отдыха ждет программа «Время волшебства»: банкет, где выступят шоу-балет, инструментальная группа, кавер-бэнд «Дежавю», певица Мария Бриоли и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой.

В программе праздничных январских гуляний — барбекю, катание на собачьих упряжках, кулинарный поединок, снежный бой и другие активности. А после можно отдохнуть в спа, сауне и кедровой бочке, сходить на массаж и стоун-терапию.

Арт-усадьба «Веретьево»

Где находится: Талдомский городской округ, деревня Веретьево Питание: завтраки, ресторан Бассейн: отсутствует Стоимость проживания: от 3,8 тысячи рублей

Отель построен на месте, где раньше находился пионерский лагерь. На территории — большой парк с деревянными скульптурами Хармса, Штирлица и Чебурашки, уютные таежные домики. Впрочем, поселиться можно и в Доме пионеров, сняв авторский номер в стиле Леонида Парфенова или Михаила Куснировича.

Особая гордость Веретьево — зоопарк, где можно увидеть и погладить маралов, пятнистых и благородных оленей, ланей, пони, барашков, козочек, кроликов и других животных.

На новогодние праздники приготовили мастер-классы, фаер-шоу, фейерверки и концерт кавер-группы. Также планируют построить арт-объект, который сожгут под бой курантов.

«Истра Holiday»

Где находится: Солнечногорский городской округ, деревня Трусово, 19 Услуги: спа-центр Развлечения: бильярд, караоке, анимация для детей Тип питания: завтраки, ресторан Бассейн: крытый Стоимость проживания: от 7 тысяч рублей

Отель находится в живописном месте — на берегу Истринского водохранилища. Он напоминает уютную дачу, где есть баня и просторный пляж. Здесь можно пожить в уютном домике, расслабиться в кедровой бочке, поплавать в бассейне, порыбачить, покататься на тюбинге или снегоходе. И вкусно пообедать в ресторане русской кухни.

В Истре находятся удивительные достопримечательности, которые обязательно нужно посетить в новогодние праздники. Начать знакомство с городом лучше с самого посещаемого в Подмосковье музея «Новый Иерусалим», где выставляются великие произведения скульпторов и художников, коллекции рукописей и редких книг. Рядом расположен Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, который поражает туристов своим величием и красотой архитектуры. Для развлечений с детьми подойдет ферма «ЦЫПАрк», где есть открытый каток, горка для тюбинга и ферма с оленями — можно покататься на оленьей упряжке Дарья Шулик пиар-менеджер

Другие отели рядом с Москвой

Эти места расположены не в Подмосковье, а в лесных зонах столицы и Калужской области. Но от Москвы до них также можно доехать за несколько часов.

Курорт Красная Пахра

Где находится: Москва, пос. Краснопахорское, улица Парковая, 10/1 Услуги: лечебно-диагностический комплекс, спа-центр, тренажерный зал, детский клуб Развлечения: каток, катание на тюбингах, детская анимация Бассейн: крытый Питание: трехразовое по системе «шведский стол», в новогоднюю ночь — отдельное меню для детей и взрослых Стоимость проживания: от 12 тысяч рублей

На курорте Красная Пахра встречать Новый год будут цирковым представлением. Также гостей ждут Дед Мороз со Снегурочкой и любимые зимние забавы — катание на коньках и прогулки по заснеженному лесу. Все это можно совместить с отдыхом в спа-центре, где есть бассейн с детской зоной, сауна, кедровая бочка и гидромассаж.

Санаторий «Валуево»

Где находится: Москва, пос. Филимонковское, поселок Валуево Услуги: лечебно-диагностический комплекс, услуги косметолога, фитнес-зал Развлечения: бильярд, настольный теннис, катание на тюбингах Бассейн: крытый Питание: трехразовое по системе «шведский стол» Стоимость проживания: от 6,1 тысячи рублей в сутки

На новогодние праздники можно остановиться в санатории «Валуево» — на территории бывшего поместья графа Мусина-Пушкина. Здесь есть разные лечебные программы, работают бассейн и сауна, оздоровительные ванны и души. Гости могут прогуляться по живописным паркам и осмотреть местные достопримечательности.

Кардиологический санаторий «Переделкино»

Где находится: Москва, улица 6-я Лазенки, 2/2 Услуги: лечебно-диагностический комплекс, тренажерный зал Развлечения: аромарелаксотерапия, библиотека, детская комната Бассейн: крытый Питание: четырехразовое по системе «шведский стол» Стоимость проживания: зависит от программы лечения

Гостей ждет «Новогодний карнавал»: в праздничную ночь — встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, банкет и дискотека, а затем — новогодние ужины, конкурсы, караоке и показы кино. Можно будет заняться физкультурой и скандинавской ходьбой в лесу вместе с Дедом Морозом или поучаствовать в баттлах в бассейне вместе со Снегурочкой. Или просто расслабиться в водолечебнице, фитобаре, сауне или на сеансах массажа. И заодно, по желанию, посетить необходимых специалистов в диагностическом центре.

Санаторий «Ерино»

Где находится: поселок Ерино, микрорайон Санаторий, 1/13 Услуги: лечебно-диагностический комплекс, косметологические услуги Развлечения: барбекю-зоны, баня Бассейн: крытый с морской водой Питание: диетическое, подобранное для гостей Стоимость проживания: от 7,2 тысячи рублей в сутки

Если вы хотите провести Новый год у моря, но такой возможности пока нет — в Подмосковье работает санаторий Ерино с бассейном с морской водой. Кроме того, здесь есть баня с купелью, кедровая бочка и спа-комплекс с множеством процедур.

Праздник в Ерино будут встречать с шоу-балетом, кавер-группой, световым шоу и гуляньями с Дедом Морозом и Снегурочкой. Запланированы катание на собачьих упряжках, спортивные эстафеты и творческие мастер-классы — например, по витражным рисункам. Для детей подготовили отдельные программы с театральными представлениями.

«Вятичи Eco Resort & Medical Spa»

Где находится: Калужская область, город Кременки, улица Мира, 17 Услуги: лечебно-диагностический комплекс, спа-центр, тренажерный зал Развлечения: лыжная трасса (лыжи можно взять в прокат), караоке, бильярд Бассейн: крытый Питание: трехразовое по системе «шведский стол» Стоимость проживания: от 21 тысячи рублей за двое суток

«Вятичи Eco Resort & Medical Spa» находится не в Московской, а в Калужской области — в 15 минутах езды от Протвино в Серпуховском городском округе. Это не просто отель, а целый оздоровительный комплекс, где есть бани, бассейны для детей и взрослых, джакузи, спа-процедуры и массаж. Отдых можно совместить с лечением и за зимние каникулы пройти программу очищения организма или антистресс-терапию.

В Новый год для гостей пройдут развлекательные мероприятия: цыганское шоу, световое представление, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. В каникулы взрослые смогут насладиться живой музыкой, а дети — сходить на мастер-классы и мини-диско.