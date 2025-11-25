Чем удивило необычное место для отдыха со 155-летней историей

В преддверии нового зимнего сезона ИА «Уральский меридиан» узнало у местных жителей, какие планы они строят на предстоящие праздники. Опрос показал, что 56% читателей планируют остаться дома, а 44% хотят отправиться в путешествие.

В новогодние каникулы этого года жители Урала чаще всего отдыхали на Красной поляне, в Шерегеше и Приэльбрусье. Судя по комментариям к опросу, в 2026 году у многих жителей предпочтения по выбору мест может не поменяться. Однако одна из местных путешественниц предложила необычный вариант для зимнего отдыха – курорт в Краснодарском крае с уникальной историей. Это Абрау-Дюрсо, который сегодня празднует свое 155-летие. Именно туда отправился наш корреспондент, чтобы выяснить, чем это место может удивить уральцев.

Обрыв и четыре воды

Ровно 155 лет назад, 25 ноября 1870 года, император Александр II повелел учредить удельное имение «Абрау-Дюрсо». Название населённого пункта происходит от черкесского «Абрау», что означает «обрыв», и «Дюрсо» – «четыре воды». Изначально там начали производить тихие вина, а в 1896-м здесь выпустили первую партию игристого шампанского под маркой «Абрау». А спустя 22 года на базе бывшего царского имения был создан винодельческий совхоз «Абрау-Дюрсо».

Рост производства известного напитка пришёлся на 1891 год – тогда возвели подземные тоннели для выдержки вин, а также начали выпускать шампанское с привлечением французских специалистов. А с 1905 года игристое производство возглавил винодел из Франции – Виктор Дравиньи. Его вина пришлись по душе Николаю II, за что был награжден за особые заслуги – золотой портсигар с бриллиантовым и орлом и золотые часы из рук императора до сих пор хранятся у правнуков винодела.

Сегодня Абрау-Дюрсо является не только уникальным местом, где «рождается» игристое вино, но и природным, историческим и культурным памятником России. Не случайно его часто называют «Русской Ривьерой»: летом средняя температура здесь составляет около +26 градусов, а зимой редко опускается ниже +5.

Озеро, незамерзающее зимой

Озеро Абрау, расположенное на территории курорта, – одно из самых значимых природных достопримечательностей Краснодарского края и всего Северо-Западного Кавказа. Покататься на парусной яхте или катере по Абрау можно не только летом, но и зимой. Озеро практически никогда не замерзает.

Интересно, что вода в Абрау имеет бирюзовый цвет с изумрудным оттенком. Это объясняется высоким содержанием известняка и мергеля в почве окружающих холмов.

«По одной из теорий озеро Абрау возникло из древнего пресноводного бассейна, который покрывал территорию современного Черного моря и Северного Кавказа более миллиона лет назад. С 70-х годов прошлого столетия Абрау признано памятником природы, здесь используют водный транспорт только на электричестве. На озере нет пляжа, но буквально в 10 минутах езды от Абрау находится тёплое Чёрное море», – рассказали ИА «Уральский меридиан» представители курорта.

Вдоль гор, воды и виноградников

В Абрау-Дюрсо проложено пятнадцать пеших маршрутов длиной от 4 до 15 километров. Следуя по тропинкам, можно увидеть озеро Абрау с высоты птичьего полёта, насладиться видами черноморской бухты, прогуляться по лесным чащам с южной флорой, а также полюбоваться горами и виноградниками. На пути есть много зон для пикника и отдыха. Вдохновиться головокружительными видами можно и на специально выделенных панорамных смотровых площадках.

Винные дороги

Отдых в Абрау-Дюрсо ассоциируется у многих прежде всего с винным туризмом. Первый тираж игристых напитков был выпущен в местных горных тоннелях в конце XIX века. И до сих пор южные мастера применяют этот классический метод производства, который предполагает длительное вторичное брожение. После сбора винограда и отжатия сока виноделы делают ассамбляж – смешивают вина из различных сортов винограда. Затем они выдерживают бутылки в тоннелях на протяжении трёх лет, где тихое вино превращается в игристое. После этого проводят ремюаж и дегоржаж, собирая органический осадок.

При этом в Абрау-Дюрсо используют и альтернативный метод, Charmat. Он подразумевает вторичную ферментацию в герметичных цистернах на протяжении 1–2 месяцев. По завершении процесса вино разливают в бутылки под высоким давлением.

Посмотреть на все этапы процесса создания вина можно на энотурах. Такие мини-путешествия включают в себя не только посещение виноделен, но и дегустацию различных сортов игристого напитка.

Абрау-Дюрсо – это must-visit для тех, кто хочет прикоснуться к миру высокой кухни и насладиться незабываемым отдыхом в окружении прекрасной природы. Здесь можно попробовать местные специалитеты в ресторанной подаче. Например, рыбу и морепродукты – диковинные рапаны, барабульку, хамсу (черноморский анчоус), устрицы, мидии, а также сыры, винный мармелад и многое другое. Если хотите узнать, что такое настоящая черноморская кухня – тогда вам точно в Абрау-Дюрсо.

Заселиться на время отдыха можно прямо здесь, с видом на озеро. Абрау-Дюрсо предлагает широкий выбор вариантов размещения: от роскошных отелей с панорамными видами до уютных кемпингов и гостевых домов, где есть возможность насладиться атмосферой уединения и комфорта.