Что предложат гостям отели Сочи на Новый год

Гостиницы Сочи анонсировали программы новогодних банкетов. В большинстве своем билеты на них можно купить отдельно, но в некоторых они доступны только для постояльцев. В популярных отелях с 31 декабря по 2 января во многих остались только самые простые категории. У тех туристов, которые хотят разместиться с большим комфортом и заказать трехкомнатные апартаменты и люксы, может не получиться найти подходящего варианта.

Новогоднюю ночь «с русским колоритом» проведут в ресторане «Морозко» отеля Luciano 5*, обещают цирковое шоу и кавер-группу, от гостей требуется «изысканно белый» дресс-код и 50–75 тыс. за билет. В другой ресторан – «Адриана» – желающих зовут на новогоднюю ночь «В ритме джаза» (44 тыс. руб.). «Апартаменты на пляже» на самые популярные дни уже разобрали, еще можно заказать «стандарт комфорт» с видом на море за 180 тыс. на 3 дня или «люкс семейный» за 340.

В отеле Mantera Resort & Congress 5* банкет организуют в восточном стиле, гости смогут сфотографироваться на красной ковровой дорожке, послушать Султана Лагучева (певец в жанре кавказского шансона) и посмотреть шоу-балет. Стоимость билетов – от 35 до 60 тыс. руб. Заказать делюкс на 2 ночи можно за 55 тыс., люкс с гидромассажем и видом на море – за 130.

Один из наиболее дорогих курортных отелей, Rodina Grand Hotel & SPA 5*, заявил новогоднюю развлекательную программу и для детей: для них подготовили игры и мастер-классы. Для взрослых банкет обойдется в 50–75 тыс. руб., для детей от 3 до 6 лет – 30 тыс., с 7 до 17 – 40.

На январские каникулы анонсирована 15%-ная скидка на проживание. Однако в системе бронирования она не заметна, видимо, потому, что на праздничные дни гостиница повысила стоимость размещения. Делюкс с видом на море на 2 ночи с 31 декабря можно забронировать за 258 тыс. руб. на двоих, а гранд сьют – за 780. Примерно в 2–2,5 раза дешевле эти варианты доступны в непиковые декабрьские даты – 103 и 397 тыс. руб. соответственно.

В атмосфере средневекового замка, но с русским меню и с DJ-сетом в народном стиле зовет отпраздновать Новый год отель «Богатырь» 4*. Гостям обещают выступление кавер-группы и шоу-программу. Стоимость билета для взрослых начинается от 27 тыс. руб., для детей – от 15,5 тыс. Остановиться на 3 дня с 31 декабря можно в двухместном стандарте, отдав 83 тыс. руб. или в джуниор сьюте за 103 тыс. А вот люксы на эти даты уже полностью распроданы. Не осталось и супериоров с двухъярусной кроватью – видимо, номера пользуются спросом у семей с детьми.

«Сочи Парк Отель» 3* проведет одновременно несколько банкетов. Но есть ограничения: забронировать место могут только те, кто 31 декабря проживает в гостинице. Билеты за 10 тыс. руб. на «Нео-Рус» с росписью матрешек уже закончились. За 16–18 тыс. гости могут заказать место на ужине во французском стиле, в программе цирковое шоу и французские композиции. «Английский новый год» (10 тыс. руб.) включает караоке и мастер-класс по созданию виниловых пластинок. На 2 ночи с 31 декабря пока есть в наличии двухместные стандарты за 29,5 тыс. руб., а также двухкомнатные апартаменты с кухней за 60 тыс. При этом трехкомнатные номера и люксы уже недоступны.

