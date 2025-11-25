Туристы в России полюбили зимние развлечения

Россияне полюбили катание на упряжках и конные прогулки в холодное время, а также другие виды зимних развлечений. Об этом говорится в исследовании «Авито Путешествий» и «Авито Услуг», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В первой половине 2025-го жители страны стали чаще искать услуги, связанные с активным зимним отдыхом. Так, спрос на катание на снегоходах вырос в 2,4 раза, а лидерами среди регионов стали Сахалинская область, Карелия и Башкортостан. В этот период респонденты также нередко устраивали зимние фотосессии: по сравнению с прошлым годом спрос удвоился. Наибольшая активность пришлась на Калининградскую область, Башкортостан и Челябинскую область.

«Также увеличился интерес к зимней рыбалке: рост составил около 32 процента относительно прошлого года. В тройке лидеров-регионов оказались Ставропольский и Хабаровский края, а также Башкортостан», — указано в исследовании.

Ранее большинство россиян (55 процентов опрошенных) назвали рыбалку своим любимым видом отдыха. Из любителей такого досуга 75 процентов предпочитают рыбачить летом, а 15 процентов заявили, что делают это в любое время года.