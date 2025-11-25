Фейковые менеджеры турагентств активизировались в Подмосковье

Количество случаев мошенничества с фиктивными акциями на туристические услуги резко возросло в Подмосковье. Как информирует пресс-служба регионального Министерства госуправления, ИТ и связи, преступники активно используют схему с телефонными звонками гражданам.

В частности, выдавая себя за сотрудников туристических агентств, они предлагают якобы уникальные новогодние туры и настаивают на срочной предоплате через поддельные интернет-ресурсы. В результате злоумышленники завладевают как денежными средствами, так и конфиденциальной информацией граждан.

Параллельно наблюдается распространение фальшивых сайтов-двойников, которые визуально копируют порталы известных туроператоров. Специалисты ведомства призывают граждан к повышенной бдительности: необходимо удостоверяться в наличии турфирмы в официальном реестре, избегать ввода личных данных на сомнительных площадках, всегда проверять адресную строку браузера и с подозрением относиться к нереально заниженным ценам.

В рамках реализации национального проекта «Экономика данных» на портале Госуслуг Московской области создан специальный раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном». Все размещенные там обучающие материалы по кибербезопасности находятся в открытом доступе и не требуют регистрации для ознакомления.