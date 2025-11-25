Глава российского региона призвал бороться с сезонностью в туризме

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал сосредоточить усилия на развитии всесезонного туризма в республике. По его словам, это поможет решить проблему сезонности, улучшить экономику отрасли и обеспечить круглогодичную занятость.

© runews24.ru

На заседании правительства Карелии губернатор Артур Парфенчиков обозначил приоритетной задачей развитие всесезонного туризма в регионе. По оценке главы республики, это ключевое направление для укрепления экономики туриндустрии. Парфенчиков указал, что сезонность создает системные проблемы для отрасли, включая вопросы с круглогодичной занятостью персонала.

«Карелия имеет все возможности двигаться в сторону всесезонного туризма. Она прекрасна и, может быть, в более привлекательном формате выглядит даже зимой», — подчеркнул губернатор.

Глава региона призвал активно развивать это направление, поскольку, по его мнению, именно в всесезонности заключается основа для устойчивого развития туристической экономики Карелии.