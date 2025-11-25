Не только Эрмитаж: туристов потянуло на необычные экскурсии по Петербургу

В Петербурге на фоне крайне насыщенной перед Новым годом экскурсионной программы большим спросом стали пользоваться прогулки по особнякам. Раньше они оставались в тени основных достопримечательностей, сейчас ситуация изменилась.

Классика по-прежнему ценится туристами, но за ними чаще едут в первый раз: «Большинству людей все равно нужны Эрмитаж, Петропавловская крепость, летом Петергоф, зимой и летом Царское Село. Тем же, кто приезжает в третий – пятый раз, нужно что-то новенькое – коммуналки, парадные дворы, крыши, особняки», – рассказывает питерский гид Вадим Верещагин.

Особым интересом, по его словам, пользуются как раз особняки – Брусницыных, Половцова, Елисеевых, Кельха и другие: «Невероятно интересные места, где не бывало 99% петербуржцев, не говоря уже о туристах. Причем, чтобы попасть в некоторые, еще надо постараться. И цены веселые. В особняк Брусницыных 50-минутная индивидуальная экскурсия будет стоить 15–20 тыс.».

Стоимость прогулок по другим роскошным домам Петербурга также низкой не назовешь. Так, групповая эксурсия по особняку сенатора Половцова (Дому архитектора) обойдется в 2,5–3 тыс. руб. с человека, посещение домов балерины Матильды Кшесинской и дельца Василия Брандта – 7 тыс. за группу до 5 человек, такую же сумму придется заплатить за прогулку по зданию XVIII века на Английской набережной, принадлежавшему канцлеру Николаю Румянцеву. В особняк Кельха, где можно увидеть потолочную роспись авторства Васнецова и Нестерова, предлагают отправиться за 3,4 тыс. руб. с человека. В особняк Чаева, который называют «ключевым памятником петербургского модерна», – за 2,4 тыс. руб. Чаще всего прогулку нужно бронировать заранее, а перед посещением отдельных зданий у туристов попросят паспортные данные.

Несмотря на солидные цены, экскурсии по особнякам пользуются большим спросом. «Потому что предложения уникальные, люди готовы платить за что-то особенное», – отмечают гиды.

При этом на некоторые очень красивые здания можно полюбоваться только снаружи – внутрь с экскурсией не пускают. Во всяком случае, пока. Достойных для показа домов в Петербурге гораздо больше, чем тех, что открыты для туристов, признается один из экскурсоводов: «Например, было бы интересно попасть в особняк промышленника Демидова на Большой Морской – роскошный как снаружи, так и внутри. Или посетить “пряничный домик” купца Зигеля. Закрытых пространств еще много, поэтому перспективы есть».

