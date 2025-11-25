Москва стала востребованным направлением у россиян для путешествий в межсезонье

Одним из лидеров направлений у россиян для путешествий по стране в межсезонье стала Москва. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

«Межсезонье привлекает все больше туристов: по совместному исследованию Минэкономразвития России и Ассоциации туристических агрегаторов, в 2025 году доля поездок по стране весной и осенью впервые составила 25%. Судя по внутренним бронированиям на ведущих онлайн-платформах, россияне выбирали поездки на два-три дня, бронировали трехзвездочные отели. И чаще всего планировали путешествия в Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Краснодарский край, Республику Татарстан, Калининградскую область», – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в межсезонье среди туристов в Москве востребованы походы в музеи и театры, семейные маршруты «Играй в Москву», прогулки в парках, спа-комплексы, а также «Московские чаепития» в отелях и ресторанах.

Кроме того, в I полугодии 2025 года апрель стал месяцем с самой высокой средней загрузкой гостиниц – 77%.

«Прежде, с 2019 по 2024 годы, лидером всегда был июнь. Осень также привлекает в Москву туристов определенных категорий – например, участников деловых форумов и конгрессов и путешественников с семьей во время школьных каникул», – пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что общий турпоток в столицу в 2024 году составил 26 млн туристов, превысив показатели до пандемии коронавируса. Поступления в бюджет города за 2024 год оцениваются в 235 млрд руб.