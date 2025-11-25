Туристы раскупают путевки на новогодние каникулы: куда вы уже опоздали

До новогодних праздников еще больше месяца, а места для размещения по ряду направлений для зимнего отдыха уже в дефиците. Активно разбирают экскурсионные и оздоровительные поездки, а также популярен загородный и культурно-познавательный отдых. О том, какие города и регионы оказались самыми востребованными у россиян в зимние каникулы 2026, – в материале «ФедералПресс».

Какие направления по России оказались самыми востребованными на Новый год

Как «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе Национального туроператора «Алеан», наибольшим спросом на новогодние каникулы пользуются курорты Кавказских Минеральных Вод (32 % от общего объема бронирований туров по России) и курорты Краснодарского края (29 % бронирований), а также Москва и Подмосковье (в совокупности 8 %), Крым (5 %), Санкт-Петербург (4 %).

Москвичи вдвое чаще выбирают Рязань для новогодних каникул

Туристы выбирают оздоровительные поездки, загородный и культурно-познавательный отдых. Туроператор отмечает повышенный интерес к объектам эконом- и среднего ценового сегмента. Уже отмечается дефицит мест в загородных объектах в Карелии, в Подмосковье, в средней полосе (Владимирская область, Ярославская область). Нехватка мест ощущается в бюджетных отелях и санаториях эконом- и среднего ценового сегмента.

В Московской области обнаружился дефицит мест в отелях высокого уровня, работающих на «все включено».

Спрос на объекты размещения Москвы и Петербурга сохраняется на уровне прошлого года. При этом дефицита мест в отелях Северной столицы нет: доступны как четырехзвездочные, так и трехзвездочные отели в центре. В некоторых отелях уровня 3* загружены отдельные категории номеров, но «стопов» пока нет, отметили в «Алеан».

«Интересно, что в этом году больше востребован качественный отдых в «классических» объектах размещения с питанием и дополнительными услугами, потому что, исходя из динамики бронирований, туристы отдают предпочтение отелям категории «три», «четыре», «пять звезд», а не более бюджетным апартаментам, которые предлагают только проживание», – рассказали в пресс-службе Национального туроператора.

Активно разбираются экскурсионные туры с проживанием, питанием и экскурсионным и транспортным обслуживанием. К самым востребованным новогодним экскурсиям относятся:

Казань (17 % от общего объема бронирований экскурсионных туров),

Золотое кольцо (15 %),

Петербург (10 %),

Москва (10 %),

Великий Устюг (9 %),

Карелия (8 %),

Калининградская область (7 %).

Уже разобраны туры в Великий Устюг с проживанием на территории Вотчины Деда Мороза, но еще можно приобрести тур с размещением в гостинице в городе.

Туроператор отмечает и интерес к посещению других зимних волшебников и сказочных персонажей: резиденция карельских Деда Мороза и Снегурочки – Талви Укко и Лумикки и поместье волшебника, которого зовут Дед Халла в Карелии, в Костроме посещают Терем Снегурочки, в Казани едут к Кыш Бабаю и Кар Кызы.

Как раскупаются туры на юг

Отметить новый год в тепле предпочитают многие россияне. Активно раскупаются санатории среднего ценового сегмента с хорошим соотношением цены и качества в Кавказских Минеральных Водах. Туроператор отмечает, что концу ноября эти объекты будут загружены, останутся лишь места в высоком ценовом сегменте.

Номера на новогоднюю ночь к концу ноября будут разобраны в крупных анапских отелях, где есть праздничные программы. Уже сейчас осталось немного номеров на даты с захватом 31 декабря в сетевых отелях Анапы.

По курортам Краснодарского края пока нет серьезного дефицита: разбирают отели с питанием, анимацией и развитой инфраструктурой.

В Геленджике сейчас есть выбор среди разных объектов размещения. Для текущего сезона характерна небольшая глубина продаж: вероятно, тенденция сохранится, и активные бронирования будут за 14–30 дней.

В Сочи бронируют прибрежные отели с развитой инфраструктурой и хорошим соотношением цены и качества. Также бронируются отели горного кластера, в том числе пятизвездочные объекты.

Какие направления для зимнего отдыха выбирают петербуржцы

Многие предпочитают организовывать свой отдых сами и ищут себе жилье с помощь различных платформ. Так, в пресс-службе онлайн-бронирования «Островок» «ФедералПресс» рассказали, что петербуржцы в этом году уже совершили на 9 % больше бронирований по России на период новогодних праздников (26 декабря – 11 января), чем годом ранее.

Там также отметили, что у Северной столицы заметно вырос интерес к отдыху внутри региона: почти каждое пятое бронирование (18 %) приходится на Ленинградскую область. Среди местных направлений путешественники чаще всего отдают предпочтение Выборгу и Гатчине.

Сервис выделил топ-10 российских направлений, куда петербуржцы собрались на новогодние праздники: