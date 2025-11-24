Как провести новогодние каникулы в Переславле-Залесском

На «Крыше ТурДома» возник спор – чем заняться в Переславле-Залесском в новогодние каникулы. Мнения разделились: одни считают, что это город «так – тормознуться на пару-тройку часов по дороге из… в»; другие утверждают, что и 4 дней не хватит.

Решили сделать краткий обзор местных достопримечательностей, а вы уж сами решите, уделить городу всего несколько часов или задержаться подольше.

Тысячелетняя история

Как нам кажется, маленький Переславль можно назвать большой жемчужиной в Золотом кольце России. Его основал в 1152 году Юрий Долгорукий. Здесь родился Александр Невский – князя крестили в Спасо-Преображенском соборе, построенном в середине XII века. Сегодня это самый ранний из сохранившихся архитектурный памятник Владимиро-Суздальской школы зодчества. От тех времен в городе остались и земляные валы – часть древних оборонительных сооружений, а внутри них – фрагменты старинных деревянных срубов. Много в Переславле средневековых строений и музеев, так что ценителям «живой» истории скучно точно не будет.

Монастыри и соборы

В городе более 25 церквей и часовен, 6 соборов и 5 монастырей. Посетить их может быть интересно не только паломникам. Например, Горицкий Успенский монастырь – памятник архитектуры XVII и XVIII веков. На его территории располагается Переславский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Там можно увидеть древние иконы и старинные рукописные книги, а также деревянную резьбу и скульптуру XVI–XIX веков, заглянуть в монастырские ризницы и интерьеры дворянских усадеб.

В Троицком соборе Данилова монастыря сохранились старинные фрески, в том числе и посвященная Страшному суду – говорят, что зрелище впечатляющее.

Опытные туристы рекомендуют ходить по монастырям с экскурсиями – «одиночкам» доступно далеко не все, что показывают организованным группам.

Музеи

Их множество: краеведческие и военные, фольклорные и ремесленные, государственные и частные, «серьезные» и «вкусные»…

Один из старейших не только в городе, но и во всей России – «Ботик Петра I» на Плещеевом озере, где будущий император строил свою первую потешную флотилию, заложив основы военно-морского флота страны. Единственное, что от нее осталось, – бот «Фортуна», который, как утверждается, Петр делал собственноручно. Также на территории комплекса можно посмотреть Белый дворец и Триумфальные ворота.

В музее крестьянского дизайна «Конь в пальто» хранятся произведения утилитарного искусства XVII–XIX веков: богато декорированные орудия труда, роспись, изразцы, ковка и многое другое.

В экспозиции Музея хитрости и смекалки представлены любопытные предметы обихода: музыкальные бутылки, посуда для усатых, трость-табурет, а также всевозможные ловушки для вредителей, орехоколы, средства для стирки и так далее. Некоторые даже дают потрогать и использовать в действии.

В музеях пряников и шоколада можно попробовать экспонаты на вкус. А еще есть музеи ряпушки, утюга, чайников, старинных швейных машин, денег – всех не перечислишь. Кстати, в двух железнодорожных музеях можно покататься на дрезинах. А в Доме Берендея будет интересно тем, кто приедет с детьми – там для них проводят сказочные квесты, а еще учат делать деревянные игрушки и печь блины по старинным рецептам.

Прогулки

Если хочется просто пройтись по городу, то можно начать с сердца города – Красной площади, на которой расположены тот самый Спасо-Преображенский собор, музей Александра Невского и памятник князю; далее направиться по улицам Советской и Кардовского к Данилову монастырю, заглядывая по пути в медовые, сыроваренные или сувенирные лавочки.

Или сходить на крепостной вал, заглянуть на смотровую площадку, оттуда дойти до Знаменской церкви и Никольского монастыря.

Можно также погулять по набережным. Их две. Левая идет вдоль реки Трубеж, впадающей в Плещеево озеро: от церкви Сорока Мучеников Севастийских, построенной в стиле барокко, через Рыбную слободу до храма Знамения Пресвятой Богородицы в старорусском стиле. Зимой напротив храма обустраивают небольшой каток.

Новая набережная расположена на берегу Плещеева озера, оформлена в современном стиле, именно там оборудуют крещенскую купель.

Где остановиться

Гостиниц в городе тоже много. Пятизвездочных, правда, нет. Но есть AZIMUT Парк Отель 4*. Двухместный номер с завтраком в новогодние каникулы для двух взрослых обойдется от 18 тыс. руб. за ночь. В трехзвездочной «Виктории Плазе» номера с утренней трапезой предлагают от 10,5 тыс. руб. Хвалят туристы и отель «Альбицкий Сад» – у него нет звезд и завтрак в проживание не включен, зато там есть двухместные номера за 6,5 тыс. руб.

Как добраться

Из Москвы до Переславля-Залесского проще всего добраться на автомобиле: нужно выехать на трассу М‑8 «Холмогоры» и держать курс в сторону Ярославля, дорога займет 1,5–2 часа в зависимости от трафика.

От Центрального автовокзала Москвы, расположенного рядом со станцией метро «Щёлковская», ходят маршрутки: первый рейс – в 07:00, последний – в 22:30. На микроавтобусе можно уехать и напрямую из аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский – они следуют в Ярославль и делают остановку в центре Переславля.

С Ярославского вокзала Москвы в Переславль-Залесский ходит туристический экспресс 928М: он отправляется 07:45, время в пути – 2 часа 50 минут.

