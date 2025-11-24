Авиакомпания Utair решила начать неделю с «черной пятницы», объявив о распродаже билетов. Пообещали скидки до 50% на вылеты из Москвы, Тюмени, Сургута и Уфы с 24 ноября по 25 декабря, а также с 12 января по 26 марта 2026 года.

© tourdom.ru

Редакция TourDom.ru изучила, какие направления предлагаются, а также насколько привлекательны предложения Utair в сравнении с другими перевозчиками.

Как оказалось, дисконт предлагается на ограниченное количество направлений. Так, из Москвы можно взять билеты только в другие города России, а именно Сочи, Махачкалу, Владикавказ, Красноярск, Минеральные Воды, Сыктывкар. За пределами распродажи у Utair остались не только Анталья и Дубай, но и Ереван с Баку. Еще один нюанс – на самом деле в деньгах скидка составляет не более 15%, все остальное предлагают получить баллами в программу лояльности, которые начислят только при покупке самого дорогого тарифа.

Попробовали обнаружить выгоду хотя бы на тех направлениях, что есть. Round trip в Сочи из Москвы в рамках распродажи для одного человека c 1 по 10 декабря обойдется в 10,2 тыс. по тарифу «минимум» с ручной кладью, либо за 15,7 с багажом. Это выгоднее, чем у других перевозчиков. Так, лоукостер «Победа» в те же даты просит 12 111 руб. без багажа, за чемоданы нужно будет доплатить 4414 руб. Дороже round trip в Сочи будет и у «Уральских авиалиний» – ценник на билеты с ручной кладью составит 13,4 тыс. Если захотите лететь с чемоданами, то готовьтесь отдать еще 4245 руб.

Места со скидкой у Utair в «черную пятницу» на популярные зарубежные направления – Дубай и Стамбул – возможно заполучить только с вылетами из регионов. К примеру, в ОАЭ из Тюмени билеты туда-обратно с 12 по 19 декабря можно найти по тарифу «оптимум» за 42,3 тыс. руб. с багажом до 20 кг, с ручной кладью – за 35,8. У «Победы» в те же даты round trip предлагают за 38,2 тыс. налегке и за 48,7 с чемоданом 10 кг.

На турецкий берег Utair предлагает слетать из Уфы. Однако в этом году вариантов сэкономить на round trip благодаря акции нет – все места на еженедельный воскресный рейс уже распроданы. В 2026 году после новогодних каникул туда-обратно слетать можно за 36,6 тыс. налегке или за 43,7 с багажом. Это значительно дороже, чем у Red Wings, – от 25,2 налегке и 33,6 с багажом.

Попасть из Сургута в Дубай, воспользовавшись предложением Utair, можно с 6 по 13 декабря по тарифу «оптимум» за 40 280 с багажом и налегке – за 31 075 руб. Сэкономить удастся порядка 10% от обычной стоимости. Прямых альтернатив нет.

