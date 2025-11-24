На парадроме в Чегемском ущелье в КБР создадут первый горнолыжный склон

В Кабардино-Балкарии на парадроме «Флай Чегем» в Чегемской ущелье появится первый горнолыжный склон для обучения катанию на лыжах и сноубордах. Новую активность планируется запустить после наступления зимней погоды.

«У нас в основном летние развлечения, а инфраструктура, которую мы приготовили, круглогодичная. Теперь мы хотим, чтобы она работала круглый год. Поэтому готовим небольшой горнолыжный склон длиной 240 метров и шириной 60 метров для начинающих», — сообщил порталу «Это Кавказ» основатель парадрома «Флай Чегем» Марат Мушкаев.

По его словам, к склону протянули необходимые инженерные сети, после чего протестировали снежные пушки и установили бугельный подъемник для подъема лыжников и сноубордистов на верхнюю часть трассы.

Мушкаев также подчеркнул, что на парадроме на завершающей стадии создания находятся восемь новых аттракционов.

«Сейчас завершаются проекты роупджампинга, зиплайна, четырех висячих мостов, виа феррата и качелей над рекой Чегем», — добавил он.

Запуск нового горнолыжного склона в Чегемском ущелье запланирован на время наступления холодов и снегопадов.